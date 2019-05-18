في مقر ولاية باجة : تشخيص واقع اندية الشمال الغربي بحضور وديع الجريء

Samedi 18 Mai 2019



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- اجتمع مساء امس الجمعة بمقر ولاية باجة أعضاء المكتب الجامعي لكرة القدم برئاسة وديع الجريء برؤساء أندية الشمال الغربي المنتمية إلى الرابطات الوطنية بالاضافة إلى الرابطة الجهوية التي تمثل الاندية الناشطة في مستوى جهوي والإدارة الفنية الوطنية والإدارة الوطنية للتحكيم .كما حضر جزءا هاما من الاشغال سليم التيساوي والي باجة ومحمود بورقيبة المعتمد الأول.وحسب بلاغ لجامعة كرة القدم فقد خصصت الجلسة الأولى لتشخيص واقع الأندية الذي سيتم تضمينه في الدراسة العلمية التي ستتولى الجامعة رفعها خلال الاسابيع القليلة المقبلة في جلسة ثانية بتونس العاصمة ويدعى لحضورها ممثلي المؤسسات العمومية والخاصة المنتصبة بالجهة بالاضافة إلى رجال الأعمال من أبناء المنطقة.كما ستتولى الجامعة " تبليغ إستغاثة الأندية إلى الجهات المعنية قصد تبني مشاغل فرق الشمال الغربي التي تعاني من ظروف استثنائية لا يمكن حلها إلا بإجراءات وقرارات إستعجالية استثنائية من خلال تفعيل الفصل 12 من الدستور التونسي الذي ينص على التمييز الإيجابي" حسب ما جاء في نص البلاغ .ويشار الى ان هذه الجلسة الرمضانية خصصت للتباحث مع أندية الشمال الغربي المنتمية إلى أربع ولايات /باجة وجندوبة والكاف وسليانة/ وذلك بحضور ممثلين عن الرابطة الوطنية المحترفة والرابطة الوطنية هواة والرابطة الجهوية للشمال الغربي وتضمن جدول اعمالها تقريرا قدمه رئيس الجامعة وتم خلاله طرح اهم الاشكالات و المقاربة التي تنوي جامعة كرة القدم اعتمادها لحلها قبل فسح المجال لممثلي الأندية من اجل المساهمة في تشخيص الوضع واقتراح الحلول .