المكسيك تلغي رسوم عقابية على منتجات أميركية عقب إلغاء الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم

Samedi 18 Mai 2019



باب نات/سبوتنيك

- ألغت الحكومة المكسيكية يوم الجمعة رسوما عقابية فرضتها في وقت سابق على منتجات أميركية على خلفية إلغاء واشنطن الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم.وبالتالي ، أكدت السلطات المكسيكية حقيقة التوصل إلى اتفاق مع الجار الشمالي بشأن إلغاء الرسوم على هذه البضائع.وقالت الحكومة المكسيكية في بيان على موقعها : " بعد مفاوضات بين المكسيك و الولايات المتحدة بما يخص الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم التي فرضتها هذه البلد [ الولايات المتحدة] ، تم التوصل للاتفاق مفيد لكلا الطرفين: إلغاء هذه الرسوم ، وإبقاء توريد الصلب والألمنيوم من بلدنا بدون حصص. وبالتالي استعادة التبادل التجاري لهذه المنتجات بدون رسوم جمركية ".وفي وقت سابق، ذكرت مصادر لم تكشف عن اسمها، أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم من كندا والمكسيك، على أن يلغي هذان البلدان رسوما عقابية فرضاها على منتجات أميركية.وفي يونيو/ حزيران 2018، فرض ترامب رسوما بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمئة على واردات الألمنيوم من كندا و المكسيك و الاتحاد الأوروبي.واستغل الرئيس قانونا يعود إلى عام 1962 لفرض رسوم جمركية على منتجات حددت وزارة التجارة أنها تهدد الامن القومي.