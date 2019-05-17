محكمة كينية تغرم الرئيس السابق 10.5 مليون دولار كتعويض عن مصادرته لأراضي بشكل غير قانوني..

Vendredi 17 Mai 2019



الأناضول

- قضت محكمة في كينيا بتغريم الرئيس السابق دانيال أراب موي، 10.5 مليون دولار كتعويض عن مصادرته لأراضي بشكل غير قانوني.ووفقا هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أصدر القاضي أنتوني أومبوا قرارًا يقضي بتغريم موي بمبلغ 10.5 مليون دولار بسبب ممارساته بشكل غير قانوني في الاستيلاء على الأراضي.وذكرت أنه تم الاستيلاء على أراضي تابعة لسيدة أرملة كينية تدعى "سوزان تشابوريت تشيلوجوي" قبل 36 عاما، وفي عام 2007 تم نقل ملكية تلك الأراضي للرئيس موي.وأضافت أن الرئيس موي فشل في تقديم دليل يثبت ملكيته وكيفيه حصوله على الأراضي المستولى عليها.دانيال أراب موي، يعد الرئيس الثاني لكينيا، حكم البلاد "بقبضة حديدية" في الفترة 1978-2002، واتهم موي بانتهاك حقوق الإنسان أثناء حكمه.