لنفترض تورط بورقيبة في اغتيال بن يوسف !

Vendredi 17 Mai 2019



من المؤكد ان القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالبت في ملف اغتيال صالح بن يوسف و ما دور هيئة الحقيقة و الكرامة سوى جمع الادلة و المعطيات من جهات متعددة من اجل المساهمة و لو جزئيا في إثارة الملف و رفع ما رافقه من تعتيم و غموض على مر السنين .في هذا الإطار ، اتسائل بكل غرابة عن سر ردود الفعل المتشنجة لبعض من يعتبرون انفسهم بورقيبيين حتى قبل ان يحسم القضاء في المسالة برمتها !هل ان الحبيب بورقيبة مقدس و منزه لدرجة استحالة ارتكابه لأخطاء و تجاوزات طيلة فترة حكمه و التي اتسمت بالخصوص بنزعة فردانية و نرجسية طاغية .أن الاغتيالات السياسية و خصوصاً في الفترات الانتقالية بعد التخلص من الاستعمار المباشر أو عقب الثورات باشكالها المختلفة ، لهي ممارسة رائجة ليس فقط في تونس بل في كل بلدان العالم و على مر التاريخ القديم و الحديث و في المستقبل .فلنفترض تاكيد القضاء لتورط بورقيبة في اغتيال بن يوسف !هل سيتخلى البورقيبيون عن بورقيبيتهم و هل سيعود بن يوسف و التاريخ الى الوراء !ابدا ، بل هو نجاح وطن في تعرية جراحه و تنظيفها في العمق مع تلقيح و التزام مستقبلي بعدم تكرار الأمر مهما كانت الظروف و الضغوطات .هو في الحقيقة ، نجاح جماعي يتطلب هدوءا و حكمة و خصوصاً تحييد لمن يتخذون من الأمر مطية للمزايدة و التوظيف السياسوي الرخيص و نحن مقبلون على سنة انتخابية مفتوحة على كل الاحتمالات .ليس الدفاع عن بورقيبة في نصرته ظالما أو مظلوما كما ليس الانتصار لصالح بن يوسف في توريط الحبيب بورقيبة مهما كان الثمن و لنترك للجهات المخولة و المعنية مهمة التكفل بالموضوع بكل استقلالية و حياد .كما لا نغفل ما تقتضيه في بعض الاوقات ،السياسة و المصلحة العليا للاوطان من افعال قد تصدم البعض و لكنها ربما تكون ضرورية و حاسمة و مصيرية .ناشط سياسي مستقل