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لنفترض تورط بورقيبة في اغتيال بن يوسف !

Vendredi 17 Mai 2019

Vendredi 17 Mai 2019
مرتجى محجوب

من المؤكد ان القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالبت في ملف اغتيال صالح بن يوسف و ما دور هيئة الحقيقة و الكرامة سوى جمع الادلة و المعطيات من جهات متعددة من اجل المساهمة و لو جزئيا في إثارة الملف و رفع ما رافقه من تعتيم و غموض على مر السنين .


في هذا الإطار ، اتسائل بكل غرابة عن سر ردود الفعل المتشنجة لبعض من يعتبرون انفسهم بورقيبيين حتى قبل ان يحسم القضاء في المسالة برمتها !

هل ان الحبيب بورقيبة مقدس و منزه لدرجة استحالة ارتكابه لأخطاء و تجاوزات طيلة فترة حكمه و التي اتسمت بالخصوص بنزعة فردانية و نرجسية طاغية .

أن الاغتيالات السياسية و خصوصاً في الفترات الانتقالية بعد التخلص من الاستعمار المباشر أو عقب الثورات باشكالها المختلفة ، لهي ممارسة رائجة ليس فقط في تونس بل في كل بلدان العالم و على مر التاريخ القديم و الحديث و في المستقبل .
فلنفترض تاكيد القضاء لتورط بورقيبة في اغتيال بن يوسف !

هل سيتخلى البورقيبيون عن بورقيبيتهم و هل سيعود بن يوسف و التاريخ الى الوراء !
ابدا ، بل هو نجاح وطن في تعرية جراحه و تنظيفها في العمق مع تلقيح و التزام مستقبلي بعدم تكرار الأمر مهما كانت الظروف و الضغوطات .
هو في الحقيقة ، نجاح جماعي يتطلب هدوءا و حكمة و خصوصاً تحييد لمن يتخذون من الأمر مطية للمزايدة و التوظيف السياسوي الرخيص و نحن مقبلون على سنة انتخابية مفتوحة على كل الاحتمالات .

ليس الدفاع عن بورقيبة في نصرته ظالما أو مظلوما كما ليس الانتصار لصالح بن يوسف في توريط الحبيب بورقيبة مهما كان الثمن و لنترك للجهات المخولة و المعنية مهمة التكفل بالموضوع بكل استقلالية و حياد .

كما لا نغفل ما تقتضيه في بعض الاوقات ،السياسة و المصلحة العليا للاوطان من افعال قد تصدم البعض و لكنها ربما تكون ضرورية و حاسمة و مصيرية .

ناشط سياسي مستقل


  
  
     
  
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