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الفنانة التونسية روضة عبد الله ضيفة دار الاوبرا المصرية

Vendredi 17 Mai 2019

Vendredi 17 Mai 2019
وات - تحل الفنانة التونسية روضة عبد الله ضيفة على دار الاوبرا المصرية يوم الاثنين 20 ماي الجاري لاحياء حفل فني فى اطار التبادل الثقافي التونسي المصري وضمن احتفاليات ليالى رمضان التى ينظمها سنويا هذا الفضاء الفني المرموق.

وتعد هذه الاطلالة هي الاولى لروضة عبد الله من بوابة مسرح دار الاوبرا المصرية لكنها ليست الاولى فى مصر التي سبق وان غنت فيها فى اكثر من مناسبة كان اخرها بحفل فني رمضاني منذ اربع سنوات تقريبا.


وينتظر ان تقدم روضة عبد الله فى حقلها المرتقب نماذج من موسيقاها البديلة التي اشتهرت بها على غرار عرضي "قطايتي" و"نحب البلاد"، وحفلها فى دار الاوبرا المصرية هو ثاني مشاركة خارجية لروضة عبد الله منذ بداية سنة 2019 بعد حفلها فى كندا خلال شهر مارس الماضي.

  
  
     
  
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