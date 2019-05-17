تونس تستضيف البطولة العربية للرماية ''قوس وسهم'' خلال شهر أكتوبر القادم

Vendredi 17 Mai 2019
وات - تستضيف تونس البطولة العربية للرماية "قوس وسهم" خلال شهر أكتوبر القادم بمشاركة حوالي 200 رياضي من 11 دولة .
وفي اطار التحضير لهذا الموعد العربي انعقدت اليوم جلسة عمل بمقر وزارة الشباب والرياضة جمعت كاتب الدولة للرياضة أحمد قعلول برئيس الجامعة التونسية للرماية الطاهر المطماطي وعدد من أعضاء المكتب الجامعي.
كما تمت بالمناسبة متابعة وضعية الجامعة التونسية للرماية وبعض الإشكاليات المادية واللوجستية التي تواجهها إلى جانب برنامج تحضيراتها استعدادا للمشاركة في الاستحقاقات الرياضية القادمة.
وفي اطار التحضير لهذا الموعد العربي انعقدت اليوم جلسة عمل بمقر وزارة الشباب والرياضة جمعت كاتب الدولة للرياضة أحمد قعلول برئيس الجامعة التونسية للرماية الطاهر المطماطي وعدد من أعضاء المكتب الجامعي.
كما تمت بالمناسبة متابعة وضعية الجامعة التونسية للرماية وبعض الإشكاليات المادية واللوجستية التي تواجهها إلى جانب برنامج تحضيراتها استعدادا للمشاركة في الاستحقاقات الرياضية القادمة.
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