الرابطة 1 - المصري محمد معروف يدير لقاء النجم الساحلي والترجي الرياضي

Jeudi 16 Mai 2019



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- سيدير الحكم الدولي المصري محمد معروف لقاء النجم الساحلي والترجي الرياضي المقرر يوم السبت بسوسة (س 15) لحساب الجولة الثانية وعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.وسيساعد معروف في ادارة قمة الجولة مواطناه جمال سمير ويوسف البوساتي.في المنزه دون حضور الجمهور النادي الافريقي - اتحاد تطاوين الصادق السالميفي باردو الملعب التونسي - النادي البنزرتي هيثم قيراطفي حمام الانف نادي حمام الانف - النادي الصفاقسي امير لوصيففي سوسة النجم الساحلي - الترجي الرياضي محمد معروففي المنستير الاتحاد المنستيري - مستقبل قابس سليم بالاخواصفي القيروان شبيبة القيروان - نجم المتلوي رشدي قزقزفي قابس الملعب القابسي - اتحاد بنقردان نعيم حسني