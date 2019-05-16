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الرابطة 1 - المصري محمد معروف يدير لقاء النجم الساحلي والترجي الرياضي

Jeudi 16 Mai 2019

Jeudi 16 Mai 2019
وات - سيدير الحكم الدولي المصري محمد معروف لقاء النجم الساحلي والترجي الرياضي المقرر يوم السبت بسوسة (س 15) لحساب الجولة الثانية وعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وسيساعد معروف في ادارة قمة الجولة مواطناه جمال سمير ويوسف البوساتي.

وفي ما يلي تعيين حكام الجولة (كل المقابلات على الساعة 15):

في المنزه دون حضور الجمهور النادي الافريقي - اتحاد تطاوين الصادق السالمي
في باردو الملعب التونسي - النادي البنزرتي هيثم قيراط
في حمام الانف نادي حمام الانف - النادي الصفاقسي امير لوصيف
في سوسة النجم الساحلي - الترجي الرياضي محمد معروف
في المنستير الاتحاد المنستيري - مستقبل قابس سليم بالاخواص
في القيروان شبيبة القيروان - نجم المتلوي رشدي قزقز
في قابس الملعب القابسي - اتحاد بنقردان نعيم حسني

  
  
     
  
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