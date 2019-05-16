اختيار الدولي التونسي يوسف المساكني لاعب الموسم ضمن فريق ''يوبين'' البلجيكي

Jeudi 16 Mai 2019



وات

- اختير الدولي التونسي يوسف المساكني لاعب الموسم ضمن فريق "اوبين كاس" البلجيكي في التصويت الذي تم على شبكة الانترنات متقدما على قائد النادي لويس غارسيا والظهير الايمن اليسيو كاسترو.واوضح نادي "اوبين" على صفحته الرسمية على الانترنات ان "اختيار المساكني لاعب الموسم جاء بفضل المساندة الكبيرة التي وجدها من قبل الجمهور التونسي فيما صوت محبو فريق "اوبين" لفائدة كل من قائد النادي لويس غارسيا والظهير الايمن اليسيو كاسترو اللذين حلا على التوالي في المركزين الثاني والثالث".وكانت عملية التصويت انطلقت الاسبوع الماضي فيما تم الاعلان عن النتائج مساء امس الاربعاء.وتجدر الاشارة الى ان يوسف المساكني الذي كان انتقل من الدحيل القطري في جانفي الماضي لم يسجل الا 3 اهداف فقط مع فريقه البلجيكي.