رسميا.. الصين تعلن اعتقال كنديين اثنين بتهم ذات صلة بالتجسس

Jeudi 16 Mai 2019



الأناضول

- أعلنت بكين، الخميس، أن الكنديين الاثنين المحتجزين لديها بتهم ذات صلة بالتجسس، تم اعتقالهما رسميا.واحتجزت السلطات الصينية منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الدبلوماسي الكندي السابق، مايكل كورفيغ، ورجل الأعمال، مايكل سبافور، على خلفية قضايا متعلقة بـ"الأمن القومي".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كان، إنه تم اعتقال "كورفيغ" بتهمة جمع أسرار الدولة، بينما تم اعتقال "سبافور" بتهمة سرقة أسرار لصالح قوى خارجية، حسب صحيفة " ذا غلوب أند ميل" الكندية.وطالب "كان" كندا، في إفادة صحفية "ألا تتدخل في الأمر".من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الكندية واقعة الاعتقال ووصفتها بأنها "تعسفية"، وفق المصدر ذاته.