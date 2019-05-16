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الجيش المصري: مقتل 47 مسلحًا و5 عسكريين في سيناء

Jeudi 16 Mai 2019

Jeudi 16 Mai 2019
الأناضول - القاهرة - أعلن الجيش المصري، الخميس، مقتل 47 مسلحًا و5 عسكريين بينهم ضابط، شمال شرقي البلاد.

ووفق بيان للجيش، بثه التلفزيون الرسمي، "قتل 47 تكفيريًا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء (شمال شرق)".


وأكد البيان مقتل 5 عسكريين، بينهم ضابط، وإصابة 4 جنود آخرين، أثناء الاشتباك، دون تفاصيل أكثر.

كما أشار إلى إحباط محاولة للهجرة غير النظامية لألف و48 شخصا من جنسيات مختلفة، وتوقيف 158 فردا من "العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم".

كما أوضح البيان، تدمير نفقين على الحدود الشرقية بسيناء، و29 مخبئا كانت تستخدمها العناصر الإرهابية، واكتشاف وتفجير 385 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات على طرق التحرك بمناطق العمليات.

ولم يحدد البيان العسكري المدة التي جرت فيها تلك العمليات.

ومنذ فبراير/ شباط 2018، يخوض الجيش عملية عسكرية متواصلة بمختلف أنحاء البلاد، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها جماعة "ولاية سيناء"، التي بايعت "داعش" أواخر 2014.

  
  
     
  
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