أكثر من 100 يافع يبدعون ويصنعون الفرجة في عرض ''الزيارة كيدز'' ضمن الدورة 23 لمهرجان المدينة بصفاقس

Jeudi 16 Mai 2019



وات

- بعرض مميز وطريف يعبق بالروحانيات اثثه أكثر من 100 يافع ويافعة، قضى عشاق ليالي رمضان مساء الأربعاء بفضاء محمد الجموسي بصفاقس أمتع الأوقات مع عرض "الزيارة كيدز" وذلك ضمن فعاليات الدورة 23 لمهرجان المدينة.ووسط أجواء روحانية سلطت عليها أضواء الشموع وفاحت من كل أرجائها رائحة البخور وتعالت من أركانها زغاريد النسوة، أبدع هؤلاء اليافعون الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 سنة على مدى حوالي ساعتين من الزمن في أداء أجمل الروحانيات والمدائح والاذكار من قبيل "جيتك زاير" و"السيدة المنوبية" و"سيدي علي عزوز" و"الحمد لله والشكر لله" و"يا مازري حل البيبان" و"السلام عليك يا رسول الله" اليافعون في عرض "الزيارة كيدز" لم يبدعوا في أداء الأغاني الروحانية والنتائج والاذكار فحسب بل أطربوا كذلك الجمهور الحاضر بكوكتال من التراث الغنائي التونسي على غرار "كحلة الاهداب" وخاتم "حبيبتي" و"عشيري الأول" و"حبيبة" و"اصل الزين" وتخميرة من الحضرة .وأجمع عدد كبير من الحاضرين على أن التنظيم المحكم والأداء الجيد والمتميز لهؤلاء اليافعين، جعل عرض "الزيارة كيدز" يصنع الفرجة وسيبقى محفورا في الذاكرة.