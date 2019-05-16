سيدي بوزيد: انطلاق فعاليات مهرجان ليالي المدينة

Jeudi 16 Mai 2019



وات

- انطلقت يوم الأربعاء فعاليات مهرجان ليالي المدينة بسيدي بوزيد في دورته السادسة بعروض متنوعة تمتد على سهرات النصف الثاني من شهر رمضان.وبين مدير مهرجان ليالي المدينة بسيدي بوزيد شهاب الفايدي في تصريح لمراسلة "وات" بالجهة أن المهرجان في دورته السادسة تطور تدريجيا من حيث نوعية العروض والميزانية المرصودة له والتنظيم، مشيرا إلى أنه يقام بمساهمة وزارة الشؤون الثقافية وولاية سيدي بوزيد والبلدية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية.وأضاف شهاب الفايدي أن هيئة المهرجان تطمح الى مزيد تطوير المهرجان ليجلب للجهة عروضا فنية كبيرة وقيمة وترغب الجماهير في الاستمتاع بها على غرار بقسة المهرجانات في المدن الكبرى.وقال إن هيئة المهرجان سعت لتلبية مختلف الاذواق حيث خصصت سهرات متنوعة للشباب والعائلات والأطفال، كما تم تخصيص حيز لمبدعي وفناني الجهة من خلال عدد من العروض في الفن الشعبي.وأفاد المكلف بالاعلام بمهرجان ليالي المدينة، محمد نجيب هاني، أن مهرجان المدينة انطلق منذ 6 سنوات بميزانية تقدر ب 3 آلاف دينار وبلغت الآن 50 الف دينار وهو ما سمح ببرمجة عروض قيمة خلال هذه الدورة.وأحيى سهرة الافتتاح الفنان رياض بوراوي بساحة محمد البوعزيزي بعروض متنوعة (ماجورات واسطنبالي وفنون شعبية).ويتواصل برنامج مهرجان ليالي سيدي بوزيد بسهرة فنية للفنان بلقاسم بوقنة يوم 18 ماي الجاري وسهرة صوفية للفنان فوزي بن قمرة يوم 20 ماي وسهرة الفن الشعبي والاغنية البدوية مع الفنان مصباح البوزيدي يوم 22 ماي وسهرة مع وسيم الحريسي "ميقالو" يوم 24 ماي وسهرة العائلة والطفل مع عبد الستار بوسيدة يوم 26 ماي وتختتم فعاليات المهرجان بسهرة شبابية مع الفنان مرتضى الفتيتي.