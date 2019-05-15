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ترامب يعلن حالة الطوارئ لمكافحة التجسس على الاتصالات

Mercredi 15 Mai 2019

Mercredi 15 Mai 2019
الأناضول - واشنطن - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، حالة الطوارئ الوطني على مستوى البلاد بهدف حماية شبكات الاتصالات من التجسس الخارجي.

وضمن هذا الإعلان، وقع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يمنع شركات الاتصال في البلاد من استخدام الشبكات الأجنبية، مبررا ذلك بأن الأخيرة تشكل خطرا على أمن البلاد، حسب صحيفة "واشنطن بوست".


  
  
     
  
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