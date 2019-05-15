رئيس الجامعة التونسة لكرة القدم يعقد اجتماعا الاسبوع المقبل لدفع نسق تنفيذ اشغال تعشيب عدد من الملاعب

Mercredi 15 Mai 2019



وات

- افادت الجامعة التونسية لكرة القدم انه في اطار الحرص على تجاوز التعطيلات المتعلقة بالملفات الإدارية أو التأخير في إنطلاق أشغال تعشيب الملاعب وخاصة الاصطناعية منها سيعقد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم في بداية الأسبوع القادم جلسة عمل مع الجهات المختصة لدفع نسق تنفيذ المشاريع.وجاء في بيان للجامعة انه "لإكساب الاجتماع النجاعة المرجوة ترجو الجامعة أن توافيها الجمعيات التي تعاني من إشكالات في هذا المجال بنسخة من الملفات قيد الدراسة أو الإنجاز في أجل أقصاه يوم السبت 18 ماي 2019 حتى نتمكن من دراستها وإدراجها ضمن جدول الأعمال." وتاتي المباردة الجديدة مواصلة لخطتها في بحث العوائق والحلول الممكنة لتوفير فضاءات تليق بممارسة كرة القدم في تونس ظروف حسنة .وكانت الجامعة استقدمت خبيرين من فرنسا ومن المانيا في الاسابيع الماضية لتفقد الارضية المعشبة لعدد من الملاعب في مختلف جهات البلاد.