Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Sana O Sanateen  

رئيس الجامعة التونسة لكرة القدم يعقد اجتماعا الاسبوع المقبل لدفع نسق تنفيذ اشغال تعشيب عدد من الملاعب

Mercredi 15 Mai 2019

Mercredi 15 Mai 2019
وات - افادت الجامعة التونسية لكرة القدم انه في اطار الحرص على تجاوز التعطيلات المتعلقة بالملفات الإدارية أو التأخير في إنطلاق أشغال تعشيب الملاعب وخاصة الاصطناعية منها سيعقد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم في بداية الأسبوع القادم جلسة عمل مع الجهات المختصة لدفع نسق تنفيذ المشاريع.

وجاء في بيان للجامعة انه "لإكساب الاجتماع النجاعة المرجوة ترجو الجامعة أن توافيها الجمعيات التي تعاني من إشكالات في هذا المجال بنسخة من الملفات قيد الدراسة أو الإنجاز في أجل أقصاه يوم السبت 18 ماي 2019 حتى نتمكن من دراستها وإدراجها ضمن جدول الأعمال.


" وتاتي المباردة الجديدة مواصلة لخطتها في بحث العوائق والحلول الممكنة لتوفير فضاءات تليق بممارسة كرة القدم في تونس ظروف حسنة .

وكانت الجامعة استقدمت خبيرين من فرنسا ومن المانيا في الاسابيع الماضية لتفقد الارضية المعشبة لعدد من الملاعب في مختلف جهات البلاد.

  
  
     
  
festival-8ce829ee42e0ffe371833194123795fc-2019-05-15 20:10:10






0 de 0 commentaires pour l'article 182362



En continu

الخميس 16 ماي 2019 | 11 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:47 19:22 16:05 12:23 05:10 03:25
19°
 20° % 48 :الرطــوبة
تونــس 14°
8.2 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
20°-1432°-1625°-1522°-1524°-15
  • Avoirs en devises
    13073,6

  • (15 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,34500 DT        1$ =2,98000 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 mai)   190,8 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1558010893|182362 1145|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires