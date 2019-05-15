Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Istannani  

الهايكا تقرر إيقاف برنامج ''بالمكشوف'' على قناة "حنبعل" لمدة 15 عشر يوما

Mercredi 15 Mai 2019

Mercredi 15 Mai 2019
وات - قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إيقاف برنامج "بالمكشوف" الذي يبث على قناة "حنبعل"، وذلك لمدّة 15يوما من تاريخ توصل الممثل القانوني للقناة بهذا القرار.

كما تقرر وفق بلاغ للهيئة صادر اليوم الاربعاء، سحب الجزء من الحلقة موضوع المخالفة من الموقع الالكتروني ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للقناة، وعدم إعادة بثها أو استغلالها لما تضمنته من "ثلب وشتم ومسّ من كرامة الإنسان".


وأرجعت الهيئة هذا القرار إلى الشكايات الواردة عليها بخصوص حلقة برنامج "بالمكشوف" التي تم بثها بتاريخ 09 أفريل 2019 على قناة "حنبعل"، والتي افادت بأنه تم بث مقطع فيديو لجماهير فريق رياضي تونسي تضمن خطابا جهويا فيه شتم ومسّ من كرامة الانسان.

كما تبين من تقرير وحدة الرصد بالهيئة، أن الحلقة موضوع الشكاية تضمنت بثّ مقطع مسجل لجماهير فريق رياضي تونسي في أحد الملاعب الرياضية تم في إطاره توجيه عبارات نابية فيها ثلب وشتم واثارة للنعرات الجهوية تجاه فريق رياضي آخر.

وقد استندت هيئة السمعي والبصري في قرارها على الفصلين 5 و30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، والفصلين 55 و57 من المرسوم 115 لسنة 2011 والفصول 14 و15 و25 و26 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة، وذلك بالنظر إلى بث عبارات فيها سب وشتم بما يمس من كرامة الانسان وخطاب ينطوي على التمييز والكراهية ضد جهة من البلاد التونسية بما من شأنه تغذية النعرات الجهوية.

  
  
     
  
festival-99c3ce67e72b350432298ef80724cecc-2019-05-15 11:06:33






0 de 0 commentaires pour l'article 182350



En continu

الخميس 16 ماي 2019 | 11 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:47 19:22 16:05 12:23 05:10 03:25
19°
 20° % 48 :الرطــوبة
تونــس 14°
8.2 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
20°-1432°-1625°-1522°-1524°-15
  • Avoirs en devises
    13073,6

  • (15 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,34500 DT        1$ =2,98000 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 mai)   190,8 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1558011774|182350 2453|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires