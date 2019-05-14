Radio Babnet Tunisie On Air:   

هذي قالتهم اسكتوا..الجهيناوي يستغفل الشعب التونسي!!!

Mardi 14 Mai 2019

Mardi 14 Mai 2019
نصرالدين السويلمي

يبدو ان السيد خميس الجهيناوي مازال يعيش في مرحلة ما قبل سبعطاش ديسمبر، وحتى رؤيته لتلك المرحلة، عوراء عمشاء وفي الكثير من الأحيان عمياء، لأنه وحتى عندما كانت البلاد تئن تحت كلاكل بن علي، لم يكن المجتمع التونسي تنقصه المعلومة ولا الاحاطة الثقافية بهذا المحور او ذاك، وانما كانت تكبله الدكتاتورية وتحول بينه وبين القول الفصيح البليغ الذي يحسنه وكتمه تحت قوة البطش كما كتم التشهير بجريمة التطبيع وخيانة الامة وطعن القضية الفلسطينية في الظهر، وكما صمت المجتمع التونسي تحت التهديد والوعيد، على الشخص الذي اختاره بن علي ليمرر من خلاله تطبيع الذل مع الكيان الصهيوني الغاصب.


لا ندري أكان الجهيناوي يستبلهنا حين خرج علينا بتصريح في طعم الفضيحة، هدد فيه وبشكل مبطن الدول التي تأتي منها المساعدات للمحتاجين في تونس، هددهم في ثوب خيرهم بين التوقف عن إرسال تلك المساعدات او التوقف عن التعامل مع جمعيات الاغاثة المختلفة، والاكتفاء بالتعامل فقط مع اتحاد التضامن التونسي، وهي جمعية تأسست قديما وكانت تحتكرها سلطة بن علي وتهيمن من خلالها على جميع المشهد الاغاثي، لكن وبصدور المرسوم 88 بعد الثورة، انتهت أي اسبقية لهذه الجمعية واستوى الكل بموجب المرسوم الجديد، الذي ساوى بين كل الجمعيات، بحيث لم يعد يميز هذه عن تلك إلا الجهد، اضافة الى ذلك أن جمعية اتحاد التضامن التونسي التي تقع تحت سطوة من أرسل وزير الخارجية ليتدخل في شأن المجتمع المدني وينتزع مجهود الجمعيات المستقلة لصالح جمعية تابعة، هذه الجمعية لم تعقد مؤتمرا منذ سنوات عديدة وتتعلق بذمتها مخالفات كثيرة مازالت تترقب من يمسح عنها الغبار ويرسل بها الى أروقة المحاكم.

دعنا من مخالفات الجمعية المذكورة فتلك من مهام القضاء، ولنركز على قانونية التصريح الجهيناوي وتوقيته، فأما القانونية فهي أبعد ما تكون عن القانون، إذْ لا حق لوزير خارجية في الاستحواذ على مجهود وعلاقاتها الجمعيات لصالح جمعية اخرى كل امتيازاتها القانونية انها كانت تشرف على استقبال المساعدات وتوزيعها سنوات بن علي ! وانتهت صفتها الرسمية والاحتكارية وكل امتيازاتها بفعل قانون 88 الذي تحاول جهات في السلطة منذ مدة شطبه او تعديله بما يعود بالمشهد إلى ما قبل سبعطاش ديسمبر. وأما التوقيت فيبدو ان من ارسل الجهيناوي ليُخير الجهات المانحة بين الامتناع عن إرسال المساعدات او التعامل فقط مع اتحاد الضامن التونسي، هذا الذي اوحى الى وزير الخارجية بذلك يرغب في ارتكاب جريمة انسانية لحساب مكاسب سياسية متعفنة، فالتصريح الجهيناوي السقيم، لا يستهدف قفة رمضان التي أفلتت، وإنما يستهدف مساعدات عيد الاضحى والدخول المدرسي، وفي صورة ما أصرّ مبعوث العناية الجهيناوية على مصادرة المساعدات لصالح اتحاد التضامن التونسي، ورفضت الجهات المانحة هذه الشروط العقيمة، فان الآلاف سيحرمون من الأضاحي ومن متطلبات السنة الدراسية المقبلة.

تركوا نبيل القروي وبرلسكوني ومن معهم يصولون ويجولون في الساحة الاغاثية، وانتبهوا فقط لموائد رمضان وهم الآن يحاولون حجب المساعدات عن الآلاف ومن ثم قطع دابر العمل الإغاثي، او ارغامه على النزول عند الشروط التي أدار بها بن علي صندوق 26/ 26.

  
  
     
  
festival-8f34f972914656b6de7e03d04c797bd4-2019-05-14 08:37:10






1 de 1 commentaires pour l'article 182288

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 14 Mai 2019 à 10h 29m |           
يعني أن الدولة عاجزة عن تقديم العون للفقراء وترفض المساهمات القادمة من الخارج للجمعيات القانونية وتشترط تحويل وجهتها كما كان دأب المخلوع للاستحواذ عليها .وعلى البرلمان مساءلة وزير الخارجية عاجلا.



En continu

الثلاثاء 14 ماي 2019 | 9 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:46 19:21 16:05 12:23 05:12 03:28
18°
 21° % 63 :الرطــوبة
تونــس 14°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
21°-1425°-1420°-1328°-1623°-15
  • Avoirs en devises
    13067,8

  • (13 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,34600 DT        1$ =2,97860 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 mai)   475,8 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1557827410|182288 2231|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires