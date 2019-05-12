قائد بالحرس الثوري الإيراني: أي تحرك أميركي ضد إيران سيقابل بضربات مباشرة

Dimanche 12 Mai 2019
باب نات/سبوتنيك - طهران- أكد قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زادة، اليوم الأحد، أن أي تحرك أميركي ضد إيران سيقابل بضربات مباشرة.
ونقلت وكالة إيسنا الإيرانية عن حاجي زادة قوله إن "القوات الأميركية في المنطقة تقع بالكامل في مرمى الصواريخ الإيرانية، وأي تحرك حقيقي للقوات الأميركية ضد إيران سيقابل بضربات مباشرة، كما أن السفن الحربية الأميركية هدف سهل لنا وصواريخنا قادرة على تدميرها".
وأضاف "حاملة الطائرات الأميركية التي تحمل على متنها من 40 إلى 50 مقاتلة حربية و6 آلاف عنصر كانت في السابق تهديد لنا واليوم أصبحت فرصة"، واعتبر أن "التموضع الأميركي بكل أشكاله في المنطقة كان في السابق تهديد لنا واليوم أصبح فرصة".
يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية قررت أمس السبت إرسال سفينة يو إس إس أرلنغتون المتخصصة بدعم الهجمات البرمائية وبطارية صواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط، لمواجهة "التهديدات المتنامية" الناجمة عن إيران.
وأعلنت واشنطن الأسبوع الجاري أنها سترسل حاملة طائرات ومجموعة سفن ضاربة إلى الخليج لتحذير طهران من عواقب أي هجوم تشنه على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها.
هذا وحذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس الماضي، طهران من شن أي هجمات ضد المصالح الأميركية أو حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مهددا بأن رد واشنطن سيكون "سريعا وحازما"، لافتاً إلى أن "واشنطن لاحظت تصرفات تصعيدية من قبل الإيرانيين".
ونقلت وكالة إيسنا الإيرانية عن حاجي زادة قوله إن "القوات الأميركية في المنطقة تقع بالكامل في مرمى الصواريخ الإيرانية، وأي تحرك حقيقي للقوات الأميركية ضد إيران سيقابل بضربات مباشرة، كما أن السفن الحربية الأميركية هدف سهل لنا وصواريخنا قادرة على تدميرها".
وأضاف "حاملة الطائرات الأميركية التي تحمل على متنها من 40 إلى 50 مقاتلة حربية و6 آلاف عنصر كانت في السابق تهديد لنا واليوم أصبحت فرصة"، واعتبر أن "التموضع الأميركي بكل أشكاله في المنطقة كان في السابق تهديد لنا واليوم أصبح فرصة".
يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية قررت أمس السبت إرسال سفينة يو إس إس أرلنغتون المتخصصة بدعم الهجمات البرمائية وبطارية صواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط، لمواجهة "التهديدات المتنامية" الناجمة عن إيران.
وأعلنت واشنطن الأسبوع الجاري أنها سترسل حاملة طائرات ومجموعة سفن ضاربة إلى الخليج لتحذير طهران من عواقب أي هجوم تشنه على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها.
هذا وحذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس الماضي، طهران من شن أي هجمات ضد المصالح الأميركية أو حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مهددا بأن رد واشنطن سيكون "سريعا وحازما"، لافتاً إلى أن "واشنطن لاحظت تصرفات تصعيدية من قبل الإيرانيين".
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Par:mandhouj (France )
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