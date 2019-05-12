ماطر تحتضن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان المدينة الرمضاني من 25 ماي الى 3 جوان 2019

Dimanche 12 Mai 2019
وات - تنتظم الدورة الدورة الثالثة لمهرجان المدينة الرمضاني بماطر من 25 ماي الى 3 جوان 2019، وفق ما كشف عنه الناطق الرسمي ومدير الاتصال بالمهرجان لطفي الحيدوسي.
وأفاد الحيدوسي أنّ جمعية "ماطر نيوز" للثقافة وضع اللمسات الاخيرة لمهرجان المدينة الرمضاني بماطر، بالشراكة مع باقي الهياكل الرسمية ممثلة في وزارة الشؤون الثقافية وولاية بنزرت والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت وبلدية ماطر وغيرهم من اصدقاء ومحبي المهرجان.
واضاف أنّ هذه الدورة ستعرف نقلة نوعية وكمية واضحة مقارنة بالدورتين السابقتين، من خلال برمجة العديد من العروض الثقافية والفنية المتنوعة وبحضور اسماء فنية واعلامية تونسية كبيرة على غرار الفنان الكبير لطفي بوشناق والفنان كمال التواتي والاعلامي محمد الماطري صميدة، إذ سيتم تكريمهم في سهرة الابداع و الوفاء اضافة الى الحضور الفلسطيني والذي اصبح جزءا لا يتجزأ من هذه التظاهرة.
وبين الحيدوسي أنّ برنامج المهرجان يتضمن ليل 25 ماي تنظيم الخرجة التقليدية وخرجة "العادة والعوايد صف العريس" من زاوية سيدي بن عيسى بماطر لينتهي يوم الافتتاح بعرض صوفي في حديقة الوفاء بماطر.
وبرمجت التظاهرة سهرة غنائية ليل 26 ماي للفنان عبد الوهاب الحناشي بفضاء "لا تيراس" بماطر في حين سيكون لعشاق فن الرسم يومي 27 و 28 ماي معرض للوحات الزيتية والخط العربي بفضاء زاوية سيدي بن عيسى.
وسيتابع جمهور المهرجان ليل 29 ماي بزاوية سيدي بن عيسى عرض "ماطر تغني".
وتستقبل مدينة ماطر ليل 30 ماي الفنان لطفي بوشناق والممثل كمال التواتي والاعلامي محمد الماطري صميدة ليتم تكريمهم من طرف اهالي المدينة وهيئة المهرجان امام مقر بلدية ماطر.
وتتواصل فقرات المهرجان بسهرة عربية ليل 1 جوان مع "نحبك فلسطين" والتي سيتخللها عرض فيلمين قصيرين بقاعة بلدية ماطر.
ويلتقي جمهور مهرجان المدينة بماطر ليل 2 جوان مع مجموعة "الالفة" النسائية بفضاء "لاتيراس" الذي يحتضن السهرة الختامية ليل 3 جوان، والتي ستؤسسها الفنانة شيرين اللجمي.
يشار الى ان كل العروض مجانية ومفتوحة للعموم انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا و 15 دق، وفق الناطق الرسمي ومدير الاتصال بالمهرجان لطفي الحيدوسي مر
وأفاد الحيدوسي أنّ جمعية "ماطر نيوز" للثقافة وضع اللمسات الاخيرة لمهرجان المدينة الرمضاني بماطر، بالشراكة مع باقي الهياكل الرسمية ممثلة في وزارة الشؤون الثقافية وولاية بنزرت والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت وبلدية ماطر وغيرهم من اصدقاء ومحبي المهرجان.
واضاف أنّ هذه الدورة ستعرف نقلة نوعية وكمية واضحة مقارنة بالدورتين السابقتين، من خلال برمجة العديد من العروض الثقافية والفنية المتنوعة وبحضور اسماء فنية واعلامية تونسية كبيرة على غرار الفنان الكبير لطفي بوشناق والفنان كمال التواتي والاعلامي محمد الماطري صميدة، إذ سيتم تكريمهم في سهرة الابداع و الوفاء اضافة الى الحضور الفلسطيني والذي اصبح جزءا لا يتجزأ من هذه التظاهرة.
وبين الحيدوسي أنّ برنامج المهرجان يتضمن ليل 25 ماي تنظيم الخرجة التقليدية وخرجة "العادة والعوايد صف العريس" من زاوية سيدي بن عيسى بماطر لينتهي يوم الافتتاح بعرض صوفي في حديقة الوفاء بماطر.
وبرمجت التظاهرة سهرة غنائية ليل 26 ماي للفنان عبد الوهاب الحناشي بفضاء "لا تيراس" بماطر في حين سيكون لعشاق فن الرسم يومي 27 و 28 ماي معرض للوحات الزيتية والخط العربي بفضاء زاوية سيدي بن عيسى.
وسيتابع جمهور المهرجان ليل 29 ماي بزاوية سيدي بن عيسى عرض "ماطر تغني".
وتستقبل مدينة ماطر ليل 30 ماي الفنان لطفي بوشناق والممثل كمال التواتي والاعلامي محمد الماطري صميدة ليتم تكريمهم من طرف اهالي المدينة وهيئة المهرجان امام مقر بلدية ماطر.
وتتواصل فقرات المهرجان بسهرة عربية ليل 1 جوان مع "نحبك فلسطين" والتي سيتخللها عرض فيلمين قصيرين بقاعة بلدية ماطر.
ويلتقي جمهور مهرجان المدينة بماطر ليل 2 جوان مع مجموعة "الالفة" النسائية بفضاء "لاتيراس" الذي يحتضن السهرة الختامية ليل 3 جوان، والتي ستؤسسها الفنانة شيرين اللجمي.
يشار الى ان كل العروض مجانية ومفتوحة للعموم انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا و 15 دق، وفق الناطق الرسمي ومدير الاتصال بالمهرجان لطفي الحيدوسي مر
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