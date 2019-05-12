مهرجان خميس ترنان للمالوف والموسيقى المتوسطية من 20 الى 30 ماي 2019 ببنزرت

Dimanche 12 Mai 2019



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- تحتضن مدينة بنزرت من 20 الى 30 ماي 2019 مهرجان خميس ترنان للمالوف والموسيقى المتوسطية، حسب ما كشف عنه رئيس جمعية فرقة مدينة بنزرت للموسيقى العربية، محمد موحى،امس السبت.وعقدت جمعية فرقة مدينة بنزرت للموسيقى، الجهة المشرفة على هذه التظاهرة، ندوة صحفية قدمت خلالها البرنامج الكامل للدورة الذي ينطلق عبر تنظيم موكب افتتاح اشهاري للمهرجان يوم 19 ماي 2019.وسيحتوي الموكب فعاليات تنشيطية وعروضا لفرق فولكلورية، بالتوازي مع تنظيم معرض توثيقي عن موسيقى المالوف والفنان الكبير خميس ترنان وابرز محطات مسيرته الفنية الحافلة علاوة على معرض للعادات والتقاليد البنزرتية وتنظيم سهرة فنية مع فرقة نساء بنزرت بفضاء الحصن الاسباني.ويفتتح المهرجان رسميا ليل 20 ماي بالحصن الاسباني من خلال سهرة بعنوان "من رنة الترنان" لفرقة مدينة بنزرت للموسيقى العربية بقيادة الأستاذ عصام الصدقاوي ومشاركة ثلة من المطربين والأصوات الشابة.وستكون سهرة 21 ماي بنزرتية صرفة بعنوان "كورال المالوف مع الفنان رزوقة"، تليها "افرومتوسطية" ليل 22 ماي مع الفنان احمد الماجري بالمرسى القديم.وتنتظم سهرة الرشيدية ليل 23 ماي مع سفيان الزايدي وسارة النويوي ونذير بواب في حين ستكون سهرة ليل 24 ماي سهرة جزائرية لفرقة "نسيم الصباح" للموسيقى الأندلسية وفرقة شيوخ المالوف ببنزرت.وينزل الفنان زياد غرسة ضيفا على المهرجان ليل 25 ماي صحبة مجموعة قرطاج للمالوف والموسيقى التونسية بفضاء الحصن الإسباني.واختارت لجنة تنظيم المهرجان ان تكون ليلة 26 ماي سهرة فنية وموسيقية ليبية مع فرقة مركز الدراسات والبحوث للموسيقى العربية وعرض مألوف جاز لبشير الدريدي.وستكتسي سهرة 27 ماي الونا مغربية اصيلة مع مجموعة ابناء وبنات زرياب بطنجة وعرض المالوفجية للفنان ماهر الهمامي.وبرمج المهرجان لسهرة 28 ماي عرض "الصلاح" لسامي بلحسن صحبة الهادي دنيا ثم عرض "المحير" لالياس محمود.ويختتم المهرجان ليل 30 ماي مع عرس المطبوع للفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة الدكتور محمد لسود ومشاركة الفنان الجزائري عباس ريغي والفنانة محرزية الطويل.وقال موحى انه إلى جانب السهرات الفنية والموسيقية والغنائية تمت برمجة ورشات مختلفة ومداخلات فنية وتاريخية سيؤثثها مختصون من تونس والمغرب والجزائر وليبيا.كما سيتم تكريم عدد من رجالات الفن ممن اقترنت أسماؤهم بالمالوف التونسي.يشار الى ان الندوة كانت مناسبة سلط خلالها منظمو المهرجان، الاول من نوعه في الجهة، الضوء على مختلف الصعوبات منوهين بالتعاون المثمر مع الشركاء مثل وزارة الشؤون الثقافية وولاية بنزرت والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت والجهات الرسمية والمنظماتية والمؤسساتية والاعلامية.وقد ظل التساؤل الذي طرحه الحضور في الندوة حول اسباب عدم احتضان قصر المؤتمرات بالجهة لعروض المهرجان دون توضيح شاف رغم الاشارة الى انها اسباب فنية بحتة دون تقديم تفاصيل.يذكر ان مدينة الثقافة بالعاصمة ستحتفي بليلة بنزرت في 17 ماي 2019 وذلك في اطار تظاهرة "أيام الجهات".