كرة اليد: الترجي الرياضي والنجم الساحلي في النهائي

Dimanche 12 Mai 2019
وات - تاهل فريقا الترجي الرياضي والنجم الساحلي الى الدور النهائي لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد اثر فوزهما على التوالي على مكارم المهدية 29-26 والنادي الافريقي 23-22 في اياب الدور نصف النهائي الذي اقيم مساء السبت.
وكان الترجي الرياضي فاز في ذهاب نصف النهائي على مضيفه مكارم المهدية بنتيجة 26-19 فيما تعادل النجم الساحلي (حامل اللقب) مع النادي الافريقي بنتيجة 20-20.
وسيقام الدور النهائي ذهابا يوم السبت 25 ماي الجاري بسوسة على ان تدور مباراة الاياب يوم السبت 1 جوان القادم بقاعة الزواوي بالعاصمة.
وفي ما يلي النتائج اياب الدور نصف النهائي السبت 11 ماي 2019
في سوسة النجم الساحلي - النادي الافريقي 23-22 (الذهاب 20-20)
في قاعة الزواوي الترجي الرياضي - مكارم المهدية 29-26 (الذهاب 26-19)
برنامج الدور النهائي الذهاب
يوم 25 ماي 2019
في قاعة سوسة النجم الساحلي - الترجي الرياضي الاياب
يوم 1 جوان 2019
في قاعة الزواوي الترجي الرياضي - النجم الساحلي
وكان الترجي الرياضي فاز في ذهاب نصف النهائي على مضيفه مكارم المهدية بنتيجة 26-19 فيما تعادل النجم الساحلي (حامل اللقب) مع النادي الافريقي بنتيجة 20-20.
وسيقام الدور النهائي ذهابا يوم السبت 25 ماي الجاري بسوسة على ان تدور مباراة الاياب يوم السبت 1 جوان القادم بقاعة الزواوي بالعاصمة.
وفي ما يلي النتائج اياب الدور نصف النهائي السبت 11 ماي 2019
في سوسة النجم الساحلي - النادي الافريقي 23-22 (الذهاب 20-20)
في قاعة الزواوي الترجي الرياضي - مكارم المهدية 29-26 (الذهاب 26-19)
برنامج الدور النهائي الذهاب
يوم 25 ماي 2019
في قاعة سوسة النجم الساحلي - الترجي الرياضي الاياب
يوم 1 جوان 2019
في قاعة الزواوي الترجي الرياضي - النجم الساحلي
En continu
- Hier 22:15 مرة أخرى الى قوافل العار..
- Hier 15:46 حمام الأنف: قرد هائج يتسبب في إصابة 3 أشخاص
- Hier 12:14 مسلسل مشاعر يسوّق للسياحة التونسية
- Hier 10:21 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 22:46 هل دق قايد صالح مسماره في نعش الحراك ؟
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:44
|19:19
|16:04
|12:23
|05:14
|03:31
|
20°
|22°
|% 49
|:الرطــوبة
|تونــس
|16°
|
8.7 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|22°-16
|20°-15
|21°-14
|23°-14
|23°-16
Follow @babnet_Tunisie
( 59 394) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 56 228) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 419) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 264) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 837) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 45 592) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 552) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 43 328) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 41 829) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 38 282) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 33 622) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 447) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 743) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 491) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 31 904) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 674) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 30 942) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 562) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 29 614) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
( 28 337) جلسة محاكمة سعيدة قراش الناطقة الر
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur:تونس العاصمة.. عرض ''للّا'' الصوفي يعبق روحانية بافتتاح مهرجان ''المدينة''