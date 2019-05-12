كرة اليد: الترجي الرياضي والنجم الساحلي في النهائي

Dimanche 12 Mai 2019



وات

- تاهل فريقا الترجي الرياضي والنجم الساحلي الى الدور النهائي لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد اثر فوزهما على التوالي على مكارم المهدية 29-26 والنادي الافريقي 23-22 في اياب الدور نصف النهائي الذي اقيم مساء السبت.وكان الترجي الرياضي فاز في ذهاب نصف النهائي على مضيفه مكارم المهدية بنتيجة 26-19 فيما تعادل النجم الساحلي (حامل اللقب) مع النادي الافريقي بنتيجة 20-20.وسيقام الدور النهائي ذهابا يوم السبت 25 ماي الجاري بسوسة على ان تدور مباراة الاياب يوم السبت 1 جوان القادم بقاعة الزواوي بالعاصمة.في سوسة النجم الساحلي - النادي الافريقي 23-22 (الذهاب 20-20)في قاعة الزواوي الترجي الرياضي - مكارم المهدية 29-26 (الذهاب 26-19)في قاعة سوسة النجم الساحلي - الترجي الرياضي الايابفي قاعة الزواوي الترجي الرياضي - النجم الساحلي