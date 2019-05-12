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كرة اليد: الترجي الرياضي والنجم الساحلي في النهائي

Dimanche 12 Mai 2019

Dimanche 12 Mai 2019
وات - تاهل فريقا الترجي الرياضي والنجم الساحلي الى الدور النهائي لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد اثر فوزهما على التوالي على مكارم المهدية 29-26 والنادي الافريقي 23-22 في اياب الدور نصف النهائي الذي اقيم مساء السبت.

وكان الترجي الرياضي فاز في ذهاب نصف النهائي على مضيفه مكارم المهدية بنتيجة 26-19 فيما تعادل النجم الساحلي (حامل اللقب) مع النادي الافريقي بنتيجة 20-20.
وسيقام الدور النهائي ذهابا يوم السبت 25 ماي الجاري بسوسة على ان تدور مباراة الاياب يوم السبت 1 جوان القادم بقاعة الزواوي بالعاصمة.


وفي ما يلي النتائج اياب الدور نصف النهائي السبت 11 ماي 2019
في سوسة النجم الساحلي - النادي الافريقي 23-22 (الذهاب 20-20)
في قاعة الزواوي الترجي الرياضي - مكارم المهدية 29-26 (الذهاب 26-19)


برنامج الدور النهائي الذهاب
يوم 25 ماي 2019
في قاعة سوسة النجم الساحلي - الترجي الرياضي الاياب

يوم 1 جوان 2019
في قاعة الزواوي الترجي الرياضي - النجم الساحلي

  
  
     
  
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