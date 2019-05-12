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تنس: اليوناني تيستيباس يدخل التاريخ من أوسع الأبواب

Dimanche 12 Mai 2019

Dimanche 12 Mai 2019
الأناضول - محمد يونس - دخل اليوناني ستيفانوس تيستيباس، السبت، التاريخ من أوسع أبوابه بعد إطاحته بالإسباني رافائيل نادال من الدور نصف النهائي لبطولة مدريد الدولية للتنس المقامة حاليًا في إسبانيا.

وأصبح تيستيباس البالغ من العمر 20 عامًا وتسعة أشهر، أصغر لاعب في تاريخ التنس يحقق انتصارًا على كبار نجوم الجيل الحالي للتنس.


وتمكن تيستيباس من الإطاحة بالصربي نوفاك جوكوفيتش في بطولة كندا الدولية التي أقيمت في أغسطس/ أب الماضي، تلاها تحقيق الانتصار على السويسري روجر فيدرير في ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة التي أقيمت في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأخيرًا حقق السبت انتصارًا على نادال في نصف نهائي بطولة مدريد المقامة حاليًا في إسبانيا بمجموعتين لمجموعة، بواقع 6-4 و2-6 و6-3.

بذلك، يضرب تيستيباس موعدًا مع الصربي نوفاك جوكوفيتش في المباراة النهائية للبطولة التي ستقام الأحد.

وتعتبر بطولة مدريد الدولية هي إحدى البطولات التابعة للاتحاد الدولي للتنس؛ حيث انطلقت فعالياتها في 5 مايو/ أيار الجاري لتنتهي الأحد، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 7 ملايين و279 ألف دولار.

  
  
     
  
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