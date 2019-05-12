تصفيات كاس افريقيا (دون 23 عاما) - تأجيل مقابلتي المنتخب الأولمبي امام الكاميرون الى سبتمبر القادم

Dimanche 12 Mai 2019
وات - قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم تأجيل مباراتي المنتخب الوطني الأولمبي المقررتين يومي 7 و11 جوان القادم امام نظيره الكامروني في اطار الدور الثالث والاخير لتصفيات كاس افريقيا (دون 23 سنة) إلى شهر سبتمبر القادم .
واوضحت الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية على الفايسبوك ان قرار التأجيل يشمل جميع لقاءات المنتخبات الأولمبية التي تقام في إطار الدور الأخير من تصفيات كأس أفريقيا لأقل من 23 عاما والتي سوف تحتضنها مصر في ديسمبر 2019.
واوضحت الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية على الفايسبوك ان قرار التأجيل يشمل جميع لقاءات المنتخبات الأولمبية التي تقام في إطار الدور الأخير من تصفيات كأس أفريقيا لأقل من 23 عاما والتي سوف تحتضنها مصر في ديسمبر 2019.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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