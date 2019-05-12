كأس العالم للمبارزة بالسيف للسيدات- الروسية صوفيا فاليكايا تحرز اللقب

Dimanche 12 Mai 2019
وات - فازت المبارزة الروسية صوفيا فيليكايا (المصنف اولى عالميا) بالمرحلة الأخيرة لمسار كأس العالم للمبارزة بالسيف للسيدات(سابر-فردي) التي تستضيفها تونس من 10 الى 12 ماي الجاري وذلك عقب انتصارها في الدور النهائي مساء السبت على الصينية كيان جياروي (11 عالميا ) بنتيجة 15-12 .
وكانت فاليكايا تاهلت الى المباراة النهائية بعد فوزها في الدور نصف النهائي بفارق كبير على الفرنسية شارلوت ليمباش (15-6) فيما جاء ترشح الصينية جياروي على حساب الايطالية ايرين فاتشي بنتيجة 15-14 وللتذكير فقد كانت المبارزة التونسية عزة بسباس خرجت امس الجمعة من الجدول 64 المؤهل الى الادوار النهائية للجولة الاخيرة لمسار كاس العالم عقب هزيمتها امام الكورية الجنوبية ييون جيزو بنتيجة 10-15 فيما خرجت بقية مبارزات المنتخب التونسي من دور المجموعات وهن عميرة بن شعبان وسيرين الخميري وياسيمن دغفوس .
ويذكر ان منافسات المرحلة الأخيرة لمسار كأس العالم للمبارزة بالسيف للسيدات(سابر-فردي) بمشاركة 185 مبارزة من 39 بلدا .
وتتواصل المنافسات غدا الاحد مع تصفيات مسابقة الفرق.
وكانت فاليكايا تاهلت الى المباراة النهائية بعد فوزها في الدور نصف النهائي بفارق كبير على الفرنسية شارلوت ليمباش (15-6) فيما جاء ترشح الصينية جياروي على حساب الايطالية ايرين فاتشي بنتيجة 15-14 وللتذكير فقد كانت المبارزة التونسية عزة بسباس خرجت امس الجمعة من الجدول 64 المؤهل الى الادوار النهائية للجولة الاخيرة لمسار كاس العالم عقب هزيمتها امام الكورية الجنوبية ييون جيزو بنتيجة 10-15 فيما خرجت بقية مبارزات المنتخب التونسي من دور المجموعات وهن عميرة بن شعبان وسيرين الخميري وياسيمن دغفوس .
ويذكر ان منافسات المرحلة الأخيرة لمسار كأس العالم للمبارزة بالسيف للسيدات(سابر-فردي) بمشاركة 185 مبارزة من 39 بلدا .
وتتواصل المنافسات غدا الاحد مع تصفيات مسابقة الفرق.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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