باريس سان جيرمان يعود للانتصارات بالدوري الفرنسي

Samedi 11 Mai 2019



الأناضول

استعاد فريق باريس سان جيرمان، السبت، نغمة الانتصارات من جديد في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد هزيمة وتعادل في مباراتيه الأخيرتين في المسابقة.وتغلب باريس سان جيرمان على مضيفه أنجيه بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين للمسابقة المحلية.أحرز هدفي سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا والأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقتين 20 و58.فيما جاء هدف أنجيه الوحيد عن طريق فلافيان تايت في الدقيقة 88.وشهدت المباراة طرد البرازيلي ماركوس كوريا لاعب سان جيرمان في الدقيقة 85.بهذه النتيجة، يحتل سان جيرمان القمة برصيد 88 نقطة، فيما تجمد رصيد أنجيه عند 45 نقطة في المركز الثاني عشر.ويحمل باريس سان جيرمان لقب النسختين الحالية والماضية، بينما يعد سانت إيتيان أكثر الفرق تتويجا باللقب في 10 مناسبات.