مسيرة ضخمة في لندن إحياءً لذكرى النكبة الفلسطينية

Samedi 11 Mai 2019
الأناضول - لندن - شهدت العاصمة البريطانية لندن، السبت، مسيرة ضخمة بمناسبة إحياء الذكرى الـ71 للنكبة.
نظم المسيرة "المنتدى الفلسطيني في بريطانيا"، وشارك فيها الآلاف بينهم الناشطة الفلسطينية عهد التميمي، بالإضافة العديد من منظمات المجتمع المدني.
واحتشد المحتجون أمام مبنى هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، ثم ساروا إلى مقر الحكومة البريطانية، حاملين بأديهم لافتات داعمة للقضية الفلسطينية.
وفي حديث للأناضول، قال المتظاهر أليسون بيرس إن فلسطين تشهد أعمالا مروّعة، معربا عن دهشته الكبيرة مما يتعرض له الفلسطينيون.
وأضاف: "بتصوري أن هذه جريمة وإبادة، ومأساة لا إنسانية".
من جانبه، قال غلين أوليفر، وهو أحد المحتجين، إن الفلسطينيين يقتلون بدم بارد، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف في هذا الإطار.
وأضاف: "يقتل الفلسطينيون على أيدي دولة الإرهاب إسرائيل أمام مرأى العالم بدم بارد".
ووصف أوليفر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت بـ"الأحمق".
وقال: "الأحمق وزير خارجية بلادنا جيريمي هانت يدين بعض الصواريخ التي أطلقتها حماس، لكنه لا يقول شيئا تجاه الدمار الذي حل في غزة بسبب القنابل التي تسقط فوقها 24 ساعة على مدار الأسبوع".
وأكد أوليفر ضرورة مقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) في إسرائيل المقرر تنظيمه بعد أيام في تل أبيب.
ويطلق الفلسطينيون مصطلح "النكبة" على عملية تهجيرهم من أراضيهم على يد "عصابات صهيونية مسلحة"، عام 1948، ويحيونها في 15 مايو/أيار من كل عام.
نظم المسيرة "المنتدى الفلسطيني في بريطانيا"، وشارك فيها الآلاف بينهم الناشطة الفلسطينية عهد التميمي، بالإضافة العديد من منظمات المجتمع المدني.
واحتشد المحتجون أمام مبنى هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، ثم ساروا إلى مقر الحكومة البريطانية، حاملين بأديهم لافتات داعمة للقضية الفلسطينية.
وفي حديث للأناضول، قال المتظاهر أليسون بيرس إن فلسطين تشهد أعمالا مروّعة، معربا عن دهشته الكبيرة مما يتعرض له الفلسطينيون.
وأضاف: "بتصوري أن هذه جريمة وإبادة، ومأساة لا إنسانية".
من جانبه، قال غلين أوليفر، وهو أحد المحتجين، إن الفلسطينيين يقتلون بدم بارد، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف في هذا الإطار.
وأضاف: "يقتل الفلسطينيون على أيدي دولة الإرهاب إسرائيل أمام مرأى العالم بدم بارد".
ووصف أوليفر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت بـ"الأحمق".
وقال: "الأحمق وزير خارجية بلادنا جيريمي هانت يدين بعض الصواريخ التي أطلقتها حماس، لكنه لا يقول شيئا تجاه الدمار الذي حل في غزة بسبب القنابل التي تسقط فوقها 24 ساعة على مدار الأسبوع".
وأكد أوليفر ضرورة مقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) في إسرائيل المقرر تنظيمه بعد أيام في تل أبيب.
ويطلق الفلسطينيون مصطلح "النكبة" على عملية تهجيرهم من أراضيهم على يد "عصابات صهيونية مسلحة"، عام 1948، ويحيونها في 15 مايو/أيار من كل عام.
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Par:essoltan (France )
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