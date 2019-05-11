المنتخب النسائي التونسي للرقبي ( 7 لاعبات ) يشارك في دورة نانسي

Samedi 11 Mai 2019
وات - سجل المنتخب التونسي للسيدات للرقبي ( سبع لاعبات ) اليوم فوزين في الدور الاول لتصفيات دورة نانسي الدولية التي تتواصل يومي 11 و12 ماي الجاري .
وتقدم ترتيب مجموعته.
وتاتي مشاركة المنتخب التونسي للسيدات للرقبي ( 7 لاعبات) في اطار التحضير للبطولة الافريقية المؤهلة لدورة الالعاب الاولبية 2020.
وتقدم ترتيب مجموعته.
وتاتي مشاركة المنتخب التونسي للسيدات للرقبي ( 7 لاعبات) في اطار التحضير للبطولة الافريقية المؤهلة لدورة الالعاب الاولبية 2020.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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