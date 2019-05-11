تصفيات دورة روما - انس جابر تواجه غدا السلوفينية تامارا زيدانسك في الدور الاخير

Samedi 11 Mai 2019



وات

- تواجه لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 55 عالميا غدا الاحد السلوفينية تامارا زيدانسك المصنفة 68 عالميا في الدور الاخير من التصفيات التمهيدية لدورة روما الايطالية.وكانت جابر فازت صباح السبت في الدور التمهيدي الاول على الاسبانية سارة سوريبيس تورمو المصنفة 73عالميا بنتيجة 2-صفر (6-صفر و6-2) فيما تاهلت اللاعبة السلوفينية اثر تفوقها على الايطالية لوسيرزيا ستيفانيني المصنفة 405 عالميا بنتيجة 2-0 (7-5 و6-3).