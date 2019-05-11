تصفيات دورة روما - انس جابر تواجه غدا السلوفينية تامارا زيدانسك في الدور الاخير

Samedi 11 Mai 2019
وات - تواجه لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 55 عالميا غدا الاحد السلوفينية تامارا زيدانسك المصنفة 68 عالميا في الدور الاخير من التصفيات التمهيدية لدورة روما الايطالية.
وكانت جابر فازت صباح السبت في الدور التمهيدي الاول على الاسبانية سارة سوريبيس تورمو المصنفة 73عالميا بنتيجة 2-صفر (6-صفر و6-2) فيما تاهلت اللاعبة السلوفينية اثر تفوقها على الايطالية لوسيرزيا ستيفانيني المصنفة 405 عالميا بنتيجة 2-0 (7-5 و6-3).
وكانت جابر فازت صباح السبت في الدور التمهيدي الاول على الاسبانية سارة سوريبيس تورمو المصنفة 73عالميا بنتيجة 2-صفر (6-صفر و6-2) فيما تاهلت اللاعبة السلوفينية اثر تفوقها على الايطالية لوسيرزيا ستيفانيني المصنفة 405 عالميا بنتيجة 2-0 (7-5 و6-3).
En continu
- Hier 22:46 هل دق قايد صالح مسماره في نعش الحراك ؟
- Hier 22:22 بسبب الأليكا، فيصل التبيني يهدّد الشاهد !
- Hier 22:18 سعيد العايدي يقع في شراك الكاميرا الخفية
- Hier 18:27 قرارات للنهوض بالقطاع الصحي بولاية صفاقس
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:43
|19:18
|16:04
|12:23
|05:15
|03:32
|
22°
|22°
|% 73
|:الرطــوبة
|تونــس
|16°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|22°-16
|21°-16
|20°-15
|21°-14
|20°-13
Follow @babnet_Tunisie
( 58 511) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 56 221) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 403) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 256) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 802) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 45 585) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 543) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 42 374) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 41 818) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 38 265) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 33 603) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 426) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 734) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 377) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 31 885) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 646) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 30 926) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 111) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 609) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
( 28 330) جلسة محاكمة سعيدة قراش الناطقة الر
Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur: افتتاح نزل موفمبيك صفاقس كرابع فندق للمجموعة في تونس