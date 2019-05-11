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كاس تونس - ترشح الترجي الرياضي التونسي و الملعب القابسي الى نصف النهائي

Samedi 11 Mai 2019

Samedi 11 Mai 2019
وات - تاهل الترجي الرياضي التونسي والملعب القابسي بعد ظهر اليوم الى الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة القدم لموسم 2018-2019 .

وفاز الترجي الرياضي التونسي اليوم بملعب رادس على الاتحاد المنستيري (3-1) لحساب الدفعة الثانية من منافسات الدور ربع النهائي فيما فاز الملعب القابسي اليوم في بوسالم على اتحاد بوسالم بنتيجة 3-2 بعد تمديد الوقت ( الوقت الاصلي 2-2 ) وسيلتقي الترجي الرياضي مع النادي الصفاقسي في الدور نصف النهائي بملعب الطيب المهيري بصفاقس بينما يلاقي الملعب القابسي في نصف النهائي الثاني الفائز في مباراة النجم الساحلي والنادي لافريقي التي تاجلت الى وقت لاحق .


وكان النادي الرياضي الصفاقسي قد تاهل الى الدور نصف النهائي للكاس بفوزه يوم الخميس الماضي على قوافل قفصة 1-صفر في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي بملعب الطيب المهيري.

  
  
     
  
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