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السعودية.. مقتل ''مطلوبين'' إثر عملية أمنية بالقطيف

Samedi 11 Mai 2019

Samedi 11 Mai 2019
الأناضول - الرياض - أفاد إعلام سعودي محلي، السبت، بمقتل "مطلوبين" إثر عملية أمنية في محافظة القطيف، شرقي البلاد.

ووفق قناة "العربية" السعودية، "قُتل مطلوبين (لم توضح عددهم) إثر عملية أمنية في بلدة تاروت بالقطيف".


ونفذت السعودية عدة عمليات أمنية في المنطقة الشرقية، خلال الفترات السابقة، أسفرت عن إجراءات توقيف ومقتل "مطلوبين".



  
  
     
  
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