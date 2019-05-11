زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب منطقة السليمانية شمال شرقي العراق - مركز رصد الزلال الأوروبي

Samedi 11 Mai 2019



باب نات/سبوتنيك

- أعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل أن هزة أرضية بقوة 5.3 درجة ضربت منطقة قريبة من السليمانية شمال شرقي العراق، صباح اليوم السبت.وذكر المركز أن "الهزة كانت بقوة 5.3 درجة، وعلى بعد نحو 81 كيلو مترا من السليمانية".