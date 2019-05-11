كرة السلة: هيئة الاتحاد المنستيري تستنكر الاعتداءات التي طالت حافلة الفريق وتدعو السلط الى تامين مباراة الدور النهائي بقاعة رادس

Samedi 11 Mai 2019
وات - اصدرت الهيئة المديرة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري مساء امس بلاغا نددت فيه واستنكرت بشدة الاعتداءات المتكررة التي تعرضت لها حافلة فريق كرة السلة .. وهو ما خلف اضرارا مادية وبدنية طالت اللاعبين " حسب نص البيان .
وحسب الفريق فقد تعرضت الحافلة التي تقل عناصر كرة السلة اثر نهاية التدريبات بقاعة رادس مساء امس الجمعة الى اعتداء بالحجارة .
واوضح البلاغ " ان هيئة الاتحاد المنستيري قامت باتخاذ الاجرءات القانونية اللازمة ضد كل من سيكشف عنه البحث وهي تحمل كافة الاطراف المعنية بتنظيم الدور النهائي لكاس تونس (مساء اليوم السبت ضد النجم الرادسي بقاعة رادس) مسؤلية ضمان سلامة لاعبي الاتحاد وجماهيره التي ستتحول الى القاعة .. داعية الجهات المسؤولة الى اتخاذ التدابير اللازمة لتامين الحدث الرياضي " .
وحسب الفريق فقد تعرضت الحافلة التي تقل عناصر كرة السلة اثر نهاية التدريبات بقاعة رادس مساء امس الجمعة الى اعتداء بالحجارة .
واوضح البلاغ " ان هيئة الاتحاد المنستيري قامت باتخاذ الاجرءات القانونية اللازمة ضد كل من سيكشف عنه البحث وهي تحمل كافة الاطراف المعنية بتنظيم الدور النهائي لكاس تونس (مساء اليوم السبت ضد النجم الرادسي بقاعة رادس) مسؤلية ضمان سلامة لاعبي الاتحاد وجماهيره التي ستتحول الى القاعة .. داعية الجهات المسؤولة الى اتخاذ التدابير اللازمة لتامين الحدث الرياضي " .
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Par:karimyousef (France )
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