الرابطة الاولى - النادي الصفاقسي والنجم الساحلي في حوار غير مباشر على المركز الثاني

Samedi 11 Mai 2019



وات

- سيكون النادي الصفاقسي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة والنجم الساحلي الذي يحتل المرتبة الثالثة بمجموع 37 نقطة في حوار غير مباشر في سباق المنافسة على المرتبة الثانية المؤهلة الى رابطة ابطال افريقيا الموسم القادم اذ يستضيف الاول الملعب التونسي الثامن ب23 نقطة في لقاء مؤجل لحساب الجولة الحادية والعشرين بينما يستقبل الثاني اتحاد تطاوين السادس ب29 نقطة في مباراة مؤجلة في اطار الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.على ملعب الطيب المهيري، يتطلع النادي الصفاقسي الى تخطي عقبة ضيفه الملعب التونسي وتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في سباق البطولة من اجل تعزيز موقعه في المركز الثاني وتقليص الفارق الذي يفصله عن الترجي الرياضي المتصدر الى 6 نقاط مؤقتا باعتبار ان فريق باب سويقة تنقصه مقابلة امام الملعب القابسي مبرمجة يوم الاربعاء المقبل في رادس.وبعد الخروج المخيب من الدور نصف النهائي لكاس الكونفدرالية الافريقية امام نهضة بركان المغربي، استعاد ابناء المدرب الهولندي روود كرول البعض من توازنهم بتاهلهم الى المربع الذهبي لكاس تونس بعد الفوز على قوافل قفصة بهدف نظيف لكنهم يدركون جيدا ان الحصول على المركز الثاني ينطوي على اهمية كبيرة قد تفوق حتى التتويج بلقب الكاس باعتباره سيمكن الفريق من المشاركة في مسابقة رابطة ابطال افريقيا بحوافزها المالية المرتفعة.وفي المقابل سيحاول الملعب التونسي البقاء في ديناميكية النتائج الايجابية بعدما وضع خلال الجولة الماضية حدا لنزيف النقاط بتغلبه على ضيفه مستقبل قابس 3-1 في سعيه من اجل مزيد الابتعاد عن كوكبة فرق اسفل الترتيب والاطمئنان مبكرا على مكانه ضمن اندية النخبة.وعلى الملعب الاولمبي بسوسة، يامل النجم الساحلي في تجديد العهد مع الانتصارات لتضميد جراحه القارية بعد انسحابه المرير امام الزمالك المصري في الدور قبل النهائي لكاس الكونفدرالية الافريقية وتجاوز عثرة وسط الاسبوع بعد تعادل مخيب امام مضيفه نجم المتلوي في لقاء مؤجل لحساب الجولة التاسعة عشرة وذلك بالفوز على ضيفه اتحاد تطاوين للمحافظة على اماله في المراهنة على المركز الثاني.ولئن عرفت المنظومة الدفاعية لكتيبة المدرب الفرنسي روجي لومار تحسنا واضحا خصوصا منذ الاعتماد على ثلاثي في المحور فان اليات التنشيط الهجومي لا تزال تعاني ما اثر سلبا على نجاعة الفريق الذي عجز عن التهديف في مبارياته الثلاث الاخيرة وهو ما جعل الاطار الفني يخضع المهاجمين لتمارين خصوصية مكثفة امام المرمى.وسيجد فريق جوهرة الساحل امامه منافسا يمر بانتعاشة كبيرة اذ لم يعرف طعم الخسارة منذ الجولة الخامسة عشرة وسيحاول دعم هذه السلسلة الايجابية بانتصار باهر يمكنه من الارتقاء الى المركز الرابع لتاكيد موسمه الاستثنائي.