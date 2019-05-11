هاني شاكر يفتتح الدورة 23 لمهرجان المدينة بصفاقس

Samedi 11 Mai 2019



وات

- وسط حضور جماهيري منقطع النظير، افتتحت مساء الجمعة بالمركب الثقافي محمد الجموسي، الدورة 23 لمهرجان المدينة بصفاقس، وذلك بسهرة فنية مميزة شنفت الآذان ورق لها الوجدان، أحياها نجم الأغنية العربية الفنان هاني شاكر رفقة فرقة صفاقس للموسيقى بقيادة المايسترو رستم السافي.ولأن للفن عنوان، فإن إطلالة الفنان هاني شاكر على خشبة المسرح أكدت أنه كان وسيظل قامة فنية غير قابلة للمنافسة ونجما ساطعا لن يطفأ نوره رغم الزخم الفني الضارب في مصر وفي كل الوطن العربي.بخامة صوتية قدت من صخر، أمتع الفنان المصري هاني شاكر جمهوره ليعود بذاكرته إلى الزمن الذي ابتعد، زمن الفن الراقي.وعلى امتداد حوالي ساعتين من الزمن، شنف نجم الأغنية العربية هاني شاكر آذان الجمهور الحاضر بأحلى ما جادت به مسيرته الفنية على غرار "تونس يا حرية" كمصافحة أولى اردفها بباقة أخرى من روائعه مثل "قد ما عمري يطول" و الاغنية الرائعة التي تقشعر لها الأجساد "نسيانك صعب اكيد" و "يا رتني" و"انت ايه"" و"انت لسه بتسألي" و"علي الضحكة" فضلا عن أدائه لرائعة من روائع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ "جانا الهوى".وحرصا من الهيئة المديرة لمهرحان المدينة بصفاقس على دعم وتشجيع الطابع الفني المحلي، فقد قضى جمهور مهرحان المدينة قبل عرض الفنان هاني شاكر، احلى الاوقات مع وصلات فنية روحانية تتناغم مع شهر رمضان المعظم أمنها الفنان، ابن جهة صفاقس "جمال الشابي"، كان أبرزها "اهلا رمضان" و"الله معانا" و"إنشاء الله زينة" و"انزاد النبي" فضلا عن رائعة من روائع كوكب الشرق أم كلثوم "القلب يعشق كل جميل" وتتواصل عروض ليالي رمضان ضمن مهرجان المدينة بصفاقس إلى غاية 29 ماي الجاري وذلك بأكثر من ثلاثين سهرة فنية تراوح بين الموسيقى والمسرح والأدب.