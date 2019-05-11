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انس جابر تصعد الى الدور التمهيدي الثاني لبطولة روما للتنس

Samedi 11 Mai 2019

Samedi 11 Mai 2019
وات - تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 55 عالميا الى الدور الثاني من التصفيات التمهيدية لبطولة روما التي تقام على ملاعب ترابية بمجموع جوائز مالية قدرها 538ر452ر3 دولار وذلك بعد فوزها صباح السبت في الدور التمهيدي الاول على الاسبانية سارة سوريبيس تورمو المصنفة 73عالميا بنتيجة 2-صفر (6-صفر و6-2).
وستواجه انس جابر في الدور الاخير من التصفيات التمهيدية قبل دخول الجدول الرئيسي المتاهل من المواجهة التي تجمع بين الايطالية لوسيرزيا ستيفانيني المصنفة 405 عالميا والسلوفينية تامارا زيدانيسك المصنفة 68 عالميا.


  
  
     
  
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