سعيد العايدي يقع في شراك الكاميرا الخفية

Vendredi 10 Mai 2019



باب نات

- وقع رئيس حزب بني وطني سعيد العايدي في شراك الكاميرا الخفية "fbi التي تبث على قناة "قرطاج" حيث عاش لحظات من الرعب والخوف.ورفض سعيد العابدي الحديث مع ارهابيين مفترضين وذلك بعد هجوم مزعوم على السفير الاميركي الذي تم استضافته من قبل الاعلامي معز بن غربية.وحاول سعيد العابدي الهروب من قاعة العمليات بعد ان هدد احد الارهابيين بتفجير نفسه دون جدوى.وظهر الرعب الشديد على سعيد العابدي قبل ان يكتشف ان الامر مجرد كاميرا خفية حيث عبر عن غضبه الشديد .