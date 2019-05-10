سعيد العايدي يقع في شراك الكاميرا الخفية

Vendredi 10 Mai 2019
باب نات - وقع رئيس حزب بني وطني سعيد العايدي في شراك الكاميرا الخفية "fbi التي تبث على قناة "قرطاج" حيث عاش لحظات من الرعب والخوف.
ورفض سعيد العابدي الحديث مع ارهابيين مفترضين وذلك بعد هجوم مزعوم على السفير الاميركي الذي تم استضافته من قبل الاعلامي معز بن غربية.
وحاول سعيد العابدي الهروب من قاعة العمليات بعد ان هدد احد الارهابيين بتفجير نفسه دون جدوى.
وظهر الرعب الشديد على سعيد العابدي قبل ان يكتشف ان الامر مجرد كاميرا خفية حيث عبر عن غضبه الشديد .
ورفض سعيد العابدي الحديث مع ارهابيين مفترضين وذلك بعد هجوم مزعوم على السفير الاميركي الذي تم استضافته من قبل الاعلامي معز بن غربية.
وحاول سعيد العابدي الهروب من قاعة العمليات بعد ان هدد احد الارهابيين بتفجير نفسه دون جدوى.
وظهر الرعب الشديد على سعيد العابدي قبل ان يكتشف ان الامر مجرد كاميرا خفية حيث عبر عن غضبه الشديد .
En continu
- Hier 23:13 جلسة طارئة لمجلس الأمن الجمعة حول ليبيا
- Hier 23:08 أرسنال الإنجليزي يتأهل لنهائي ''يوروبا ليغ''
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:42
|19:17
|16:04
|12:23
|05:15
|03:33
|
19°
|18°
|% 59
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
|
1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|18°-18
|29°-19
|22°-16
|21°-14
|21°-13
Follow @babnet_Tunisie
( 56 787) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 56 206) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 386) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 244) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 752) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 47 649) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 571) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 530) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 808) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 449) عبير موسى امام القضاء
( 38 507) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 38 241) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 33 508) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 386) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 725) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 162) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 31 874) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 590) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 30 897) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 105) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
Par:cartaginois2011 (Tunisia )
Sur: خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و أجبرناهم على إجتياز الحدود نحو تونس