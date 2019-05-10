رابطة ابطال اوروبا : نيمار يستأنف قرار إيقافه لثلاث مباريات

Vendredi 10 Mai 2019



وات

- أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الجمعة أن البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي قد استأنف قرار إيقافه ثلاث مباريات في رابطة ابطال أوروبا الموسم المقبل.وأوضح الاتحاد الأوروبي في تصريح صحفي أن موعد اجتماع لجنة الاستئناف للنظر في قضية نيمار لم يحدد بعد.وعوقب النجم البرازيلي البالغ 27 عاما لشتمه حكام مباراة إياب ثمن النهائي التي فاز فيها مانشستر يونايتد الإنقليزي في 6 مارس الماضي على باريس سان جيرمان على ملعب بارك دي برانس 3-1 وتأهل بفارق الأهداف المسجلة خارج الديار بعد أن خسر ذهابا على ملعبه أولد ترافورد بهدفين نظيفين رغم عدم مشاركته في تلك المباراة بسبب الإصابة ومتابعته لأحداث اللقاء من المدرجات.وكتب نيمار عبر حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي "إنه العار (...) يضعون من لا يفهمون شيئا في كرة القدم لرؤية الإعادة بالفيديو ... ليذهبوا إلى الجحيم".وبموجب هذه العقوبة التي اتخذت بحقه في أفريل سيغيب نيمار عن المباريات الثلاث للفريق الباريسي في دور المجموعات الموسم المقبل إلا إذا قضى الاستئناف برفعها أو تخفيفها.