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الاصابة تحرم مهاجم الترجي الرياضي طه ياسين الخنيسي من المشاركة في لقاء الكاس امام الاتحاد المنستيري

Vendredi 10 Mai 2019

Vendredi 10 Mai 2019
وات - سيغيب مهاجم الترجي الرياضي التونسي طه ياسين الخنيسي عن المباراة التي ستجمع فريقه بالاتحاد الرياضي المنستيري يوم السبت على ملعب رادس بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في اطار الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم وذلك بسبب الاصابة.

واضافت الصفحة الرسمية لفريق باب سويقة على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك ان الاصابة قد تحرم الخنيسي من المشاركة ايضا في اللقاء المؤجل امام الملعب القابسي المقرر يوم الاربعاء المقبل لحساب الجولة الحادية والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.


كما سيتواصل احتجاب حارس المرمى رامي الجريدي ومتوسط الميدان الليبي حمدو الهوني عن تشكيلة الترجي الرياضي بسبب مواصلتهما فترة التاهيل.

  
  
     
  
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