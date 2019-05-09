Jeudi 09 Mai 2019
باب نات - غيّب الموت عشية اليوم الخميس 9 ماي 2019 الزميل الإعلامي مكي كربول، المذيع سابقا بالإذاعة الوطنية.
مكي كربول من اكتشافات السيدة علية « علية ببو » في برنامج « جنة الأطفال » وهو برنامج شهير مخصص للأطفال وقد استمع إليه صدفة صلاح الدين بن حميدة المدير العام لمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية في منتصف السبعينات حيث أعجب بصوته الجوهري فضمه إلى قسم الأخبار بالإذاعة الوطنية و واصل مسيرته في هذا القسم إلى جانب إعداد وتقديم البرامج الإذاعية المباشرة و المسجلة إلى حد خروجه في التقاعد
رحمه الله رحمة واسعة و رزق أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون.
مكي كربول من اكتشافات السيدة علية « علية ببو » في برنامج « جنة الأطفال » وهو برنامج شهير مخصص للأطفال وقد استمع إليه صدفة صلاح الدين بن حميدة المدير العام لمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية في منتصف السبعينات حيث أعجب بصوته الجوهري فضمه إلى قسم الأخبار بالإذاعة الوطنية و واصل مسيرته في هذا القسم إلى جانب إعداد وتقديم البرامج الإذاعية المباشرة و المسجلة إلى حد خروجه في التقاعد
إنّا لله وإنّا إليه راجعون.
En continu
- Hier 23:23 الإعلامي مكّي كربول في ذمّة الله
- Hier 23:13 جلسة طارئة لمجلس الأمن الجمعة حول ليبيا
- Hier 23:08 أرسنال الإنجليزي يتأهل لنهائي ''يوروبا ليغ''
- Hier 22:43 خميّس الجهيناوي يلتقي نظيره الأوروغواياني
- Hier 22:20 فرجاني ساسي صحيّة مع رامز في الشلال
- Hier 12:43 بين ''الفولارة'' والحجاب مشروع سياسي
- Hier 12:16 مجلس النواب في سبات امام فوضى سبر الآراء
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:42
|19:17
|16:04
|12:23
|05:15
|03:33
|
17°
|17°
|% 77
|:الرطــوبة
|تونــس
|16°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|17°-16
|28°-18
|29°-19
|22°-15
|21°-16
Follow @babnet_Tunisie
( 56 156) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 53 384) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 52 347) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 222) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 683) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 47 619) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 559) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 514) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 794) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 435) عبير موسى امام القضاء
( 38 222) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 33 381) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 333) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 708) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 31 860) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 859) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 31 476) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 30 857) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 096) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 575) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
Par:MedTunisie (Tunisia )
Sur:سفيان طوبال: نوعدكم نداء تونس هو الي باش يفوز في الانتخابات