الإعلامي مكّي كربول في ذمّة الله

Jeudi 09 Mai 2019



باب نات

رحمه الله رحمة واسعة و رزق أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

- غيّب الموت عشية اليوم الخميس 9 ماي 2019 الزميل الإعلامي مكي كربول، المذيع سابقا بالإذاعة الوطنية.مكي كربول من اكتشافات السيدة علية « علية ببو » في برنامج « جنة الأطفال » وهو برنامج شهير مخصص للأطفال وقد استمع إليه صدفة صلاح الدين بن حميدة المدير العام لمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية في منتصف السبعينات حيث أعجب بصوته الجوهري فضمه إلى قسم الأخبار بالإذاعة الوطنية و واصل مسيرته في هذا القسم إلى جانب إعداد وتقديم البرامج الإذاعية المباشرة و المسجلة إلى حد خروجه في التقاعد