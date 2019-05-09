أرسنال الإنجليزي يتأهل لنهائي ''يوروبا ليغ''

Jeudi 09 Mai 2019



الأناضول

تأهل فريق أرسنال الإنجليزي، الخميس، إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).وتغلب أرسنال على مضيفه فالنسيا الإسباني بأربعة أهداف لهدفين في إياب المربع الذهبي للبطولة القارية.وجاء تأهل أرسنال إلى النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بثلاثة أهداف لهدفين.بادر فالنسيا صاحب الأرض والجمهور بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة 11 عبر الفرنسي كيفين جاميرو، وبعدها بست دقائق أدرك أرسنال التعادل عبر الغابوني بيير أوباميانغ.ومع حلول الدقيقة 50 أضاف الفرنسي الكسندر لاكازيت الهدف الثاني لأرسنال، وبعدها بثمان دقائق أحرز جاميرو الهدف الثاني له ولفريقه.وأحرز أوباميانغ الهدفين الثالث والرابع لأرسنال في الدقيقتين 69 و88 من زمن اللقاء.