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بركلات الترجيح.. تشيلسي الإنجليزي يطير لنهائي ''يوروبا ليغ''

Jeudi 09 Mai 2019

Jeudi 09 Mai 2019
الأناضول - محمد يونس - تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي، الخميس، إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وتغلب تشيلسي على ضيفه اينتراخت فرانكفورت الألماني بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في إياب نصف نهائي البطولة القارية.


وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما أيضًا.

أنهى تشيلسي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله روبن لوفتوس تشيك في الدقيقة 28.

ومع حلول الدقيقة 48 أدرك اينتراخت فرانكفورت التعادل عبر الصربي لوكا جوفيتش لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما وهي نفس النتيجة التي انتهت عليها مباراة الذهاب.

ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين دون أن تتغير النتيجة، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح التي حسمها تشيلسي لصالحه بنتيجة 4-3.

  
  
     
  
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