بركلات الترجيح.. تشيلسي الإنجليزي يطير لنهائي ''يوروبا ليغ''

Jeudi 09 Mai 2019
الأناضول - محمد يونس - تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي، الخميس، إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).
وتغلب تشيلسي على ضيفه اينتراخت فرانكفورت الألماني بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في إياب نصف نهائي البطولة القارية.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما أيضًا.
أنهى تشيلسي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله روبن لوفتوس تشيك في الدقيقة 28.
ومع حلول الدقيقة 48 أدرك اينتراخت فرانكفورت التعادل عبر الصربي لوكا جوفيتش لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما وهي نفس النتيجة التي انتهت عليها مباراة الذهاب.
ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين دون أن تتغير النتيجة، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح التي حسمها تشيلسي لصالحه بنتيجة 4-3.
وتغلب تشيلسي على ضيفه اينتراخت فرانكفورت الألماني بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في إياب نصف نهائي البطولة القارية.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما أيضًا.
أنهى تشيلسي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله روبن لوفتوس تشيك في الدقيقة 28.
ومع حلول الدقيقة 48 أدرك اينتراخت فرانكفورت التعادل عبر الصربي لوكا جوفيتش لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما وهي نفس النتيجة التي انتهت عليها مباراة الذهاب.
ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين دون أن تتغير النتيجة، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح التي حسمها تشيلسي لصالحه بنتيجة 4-3.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:42
|19:17
|16:04
|12:23
|05:16
|03:35
|
19°
|18°
|% 68
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|18°-15
|28°-18
|29°-19
|22°-16
|21°-15
Follow @babnet_Tunisie
( 56 153) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 53 165) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 52 345) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 218) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 677) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 47 619) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 559) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 512) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 793) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 435) عبير موسى امام القضاء
( 38 221) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 33 373) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 328) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 708) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 31 859) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 851) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 31 455) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 30 852) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 096) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 29 574) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
Par:MedTunisie (Tunisia )
Sur:سفيان طوبال: نوعدكم نداء تونس هو الي باش يفوز في الانتخابات