مصطفى الدلاجي يقع في شراك الكاميرا الخفية FBI

Jeudi 09 Mai 2019



باب نات

- وقع مصطفى الدلاجي في فخ الكاميرا الخفية "fbi " التي تعرض على قناة قرطاج + بمشاركة الاعلامي معز بن غربية.يتمثل موضوع الكاميرا الخفية في تمكن قوات أميركية من إحباط هجوم ارهابي على القناة التي تستضيف السفير الأميركي المزعوم.وتقوم القوات الأميركية بحماية السفير ونقل الضيف وهو مصطفى الدلاجي الى غرفة يتضح انها مكان اعتقال احد الإرهابيين الذي يهدد بتفجير نفسه.