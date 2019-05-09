سفيان طوبال: نوعدكم نداء تونس هو الي باش يفوز في الانتخابات

Jeudi 09 Mai 2019



أكد سفيان طوبال ان الحديث عن الشقوق في نداء تونس انتهى، وشن هجمات على شق حافظ وعلى رضا بلحاج وخاصة على ناجي جلول الأمين العام لحزب النداء شق حافظ قائد السبسي، وتطرق طوبال الى العديد من المسائل الخاصة بالنداء جاء فيها "نحن قاعدين نتبعوا في خارطة الطريق الي رسمها مؤسس الحزب، والي باش تمنّع نداء تونس وتحدث التوازن في البلاد ضد حركة النهضة، لذا ما عنا حتى خيار الا تجميع العائلة الندائية في اطار النداء التاريخي، ثم تجميع العائلة الوسطية.. طول 5 سنين ثم شخص واحد ضد تجميع العائلة الوسطية وتجميع النداء التاريخي –حافظ- نحن نحاولوا نلموا الناس وما حاجتناش بمواقع، صدقني انا في أي لمة جديدة متاع ناس متاع العايلة الوسطية متاع استرجاع النداء التاريخي واذا يقتضي الأمر نقدر نكون في الصف الرابع او في الصف الخامس....ناجي جلول مُعرض لتهمة التدليس واستعمال مدلس، مشكل ناجي ورضا بلحاج وغيرهم مع حافظ مشكلة موقع موش أشخاص، قلناها قبل واليوم هاذم يخدموا عندو، و ناطقين رسميين باسمو، وهذي الصدمة الي تصدمت الناس في ناجي لانهم ما يعرفوشوا نحن نعرفوه، نعرفوه وعشنا معاه ونعرفوه كيفاش يتعامل، الناجي مشكلتو كرهبة وشيفور ، يخاف يجي ضد حافظ يخرج من معهد الدراسات الاستراتيجية، وناجي جلول انا حطيتو في المكتب السياسي في قائمة توافقية قبل بدرج....انا كي نشوف رضا بلحاج كيفاش الله احد الله احد حافظ ما كيفو حد، ندوخ! شهر لتالي شنو كان يقول، كان يسب في انا كيفاش واقف مع حافظ.....عنا حورا متقدم جدا مع حركة مشروع تونس، وما نوصلوا لنصف رمضان كان تبدى الأمور تقدمت بنسبة 99% ..باش نكونوا الكتلة الثانية في البرلمان بعدد محترم يفوق 50نائما، وكل الاحزاب الي خرجت من نداء تونس باش نتصلوا بيهم، نسعوا باش نرجعوا النداء التاريخي، او الدخول بقائمات انتخابية موحدة مع مرشح رئاسي واحد......الي باش نوعد بيه انو نداء تونس التاريخي هو الي باش يفوز في الانتخابات".تلك آخر تصريحات سفيان طوبال، تهجم فيها على رضا بلحاج ، ثم عاد ليؤكد ان بلحاج نفسه كان يسبه لأنه وقف مع حافظ!!! يشنع ببلحاج على خلفية سلوكات اعترف انه كان يأتي بمثلها، الى جانب ذلك قدم صورة رديئة لصراع الاجنحة والشخصيات، وصل الامر الى الحديث عن انتهازية جلول، وان همه يتمحور حول سيارة وشيفور، وهو القيادي الذي كان معه في نفس الحزب مع قيادات اخرى يبدو ان جلول وسيارته وشيفوره افضل منهم بكثير.تلك شخصيات تصدرت المشهد نتيجة عملية تحشيد خطيرة انطلقت سنة 2012، أوجدت حزب النداء الهجين، هذا المولود المشوه المحشو بخلايا غير آدمية، والذي ولد نتيجة لشهوة انتقامية في الحرام، وشب على تشويه الآخر وتدميره، وشاخ على الاحتراب الداخلي، كل شق بما لديهم فرحون، هذا الحزب الذي نتابع اليوم صراع أجنحته و تطاحن شخصياته وتراشقهم بالسيئ والأسوأ، ثم نتساءل، إذا كانت هذه الطفيليات الانتفاعية هرسلت بعضها البعض بتلك الحدة وبذلك الحقد، كيف إذا نجى منهم الوطن! كيف عاشت تونس تحت رحمتهم منذ 2014!!! عظيمة هذه التونس التي حافظت على رمق الحياة في حضرة انتهازية كفيلة بخلع سد سيدي سالم، كبير هذا الوطن الذي ظل يمارس الوقوف بينما يعترك في جوفه الإيدز والملاريا ويتناحر في صدره الجمر الخبيث، رائعة هذه البلاد التي تجثم عليها سبع من الشقوق، كل شق يمتص دمها ويقتات على لحمها وهي صابرة ثابتة في وجه الانقراض.. ويبقى السؤال الاهم، أمام تناحر قبائل النداء، امام بسوس البحيرة وداحس قرطاج وغبراء القصبة، أمام تفرغ شقوق النداء للاقتتال في أروقة المؤسسات السيادية، ترى من كان حينها يمسك البلاد ان تميد، ويرسل مؤشرات الحياة الى الوطن ويسند هيبة الدولة ان تخر.