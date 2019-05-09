إنطلاق التحضيرات للدورة 37 لمهرجان بنزرت الدولي

Jeudi 09 Mai 2019



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- مثلت مشاغل جمعية مهرجان بنزرت الدولي، وسبل إنجاح الدورة 37 للمهرجان، أبرز محاور اللقاء الذي جمع ظهر اليوم الخميس، والي بنزرت محمد قويدر بأعضاء الهيئة المديرة للجمعية، يتقدّمهم مدير الدورة 37 للمهرجان أحمد الطريفي.وأبرز مدير المهرجان خلال اللقاء، حرص الهيئة المديرة الحالية للجمعية على مزيد تفعيل مختلف برامج المهرجان في تناغم وتواصل مع الهيئة المتخلية، مشيرا إلى أنه شرع بعد في التحضيرات للدورة 37 للمهرجان التي ستنطلق يوم 12 جويلية 2019.وأكد على أن الهيئة المديرة تعول على دعم السلط الجهوية والبلدية، وبقية النسيج المؤسساتي بالجهة والمستشهرين عموما، لتوفير السيولة المالية لخزينة المهرجان، من أجل وضع برمجة رائقة وترضي كل الأذواق ومحبي السهر من أبناء الجهة وضيوفها.من جانبه، تعهّد والي الجهة بتوفير أقصى ظروف النجاح للمهرجان.