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كاس تونس : النادي الصفاقسي اول المتاهلين الى نصف النهائي

Jeudi 09 Mai 2019

Jeudi 09 Mai 2019
وات - تمكن النادي الرياضي الصفاقسي من اقتطاع ورقة عبوره الى الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة القدم لموسم 2018-2019 بفوزه يوم الخميس على قوافل قفصة 1-صفر في لقاء الدفعة الاولى من مباريات الدور ربع النهائي بملعب الطيب المهيري.

وجاء الهدف الوحيد للمباراة عن طريق متوسط الميدان محمد علي منصر في الدقيقة 45.
وسيواجه فريق عاصمة الجنوب في الدور نصف النهائي المتاهل من مباراة الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري التي ستدور يوم السبت القادم بالملعب الاولمبي برادس.


الخميس 9 ماي 2019 ملعب الطيب المهيري بصفاقس النادي الصفاقسي - قوافل قفصة 1-صفر السبت 11 ماي 2019 ملعب رادس (س 14 و30دق) الترجي الرياضي - الاتحاد المنستيري ملعب بوسالم الاصطناعي (س 14 و30دق) اتحاد بوسالم - الملعب القابسي

ملاحظة / تاجلت مباراة النجم الساحلي والنادي الافريقي الى موعد لاحق.

  
  
     
  
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