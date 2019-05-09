الاتحاد الأوروبي يرفض مهل إيران بشأن الاتفاق النووي

Jeudi 09 Mai 2019



الأناضول

رفض الاتحاد الأوروبي، الخميس، المهل التي حددتها إيران بشأن تنفيذها بعض تعهدات الاتفاق النووي.جاء ذلك في بيان للاتحاد، عبر فيه كذلك عن رفضه ما أسماه "الإنذار" الذي وجهته إيران، الأربعاء، إلى الدول الموقعة على الاتفاق نووي، حسب موقع "يورونيوز" الأوروبي.وأعلنت إيران، الأربعاء، تعليق بعض تعهداتها بموجب الاتفاق النووي، وهددت بإجراءات إضافية، خلال 60 يوما، في حال لم تطبق الدول الأخرى التزاماتها.واكتمل الأربعاء مرور عام كامل على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي، الموقع عام 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا وبريطانيا) وألمانيا.وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.ومنذ الانسحاب الأمريكي، ترفض طهران التفاوض على اتفاق جديد، خاصة في ظل إعلان بقية الأطراف مرارًا التزامها بالاتفاق.