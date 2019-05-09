التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تهبط بعقود النفط

Jeudi 09 Mai 2019
الأناضول - محمد خبيصة - تراجعت عقود النفط الآجلة في التعاملات المبكرة، الخميس، مدفوعة بالتوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.
وفجر الخميس، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين، بخرق اتفاق المحادثات التجارية بينهما، قبيل ساعات قليلة من دخول مرحلة جديدة من المفاوضات التجارية.
وتبدأ خلال وقت لاحق اليوم، جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين، تخيم عليها زيادة أمريكية مرتقبة في التعريفات الجمركية على سلع صينية، تدخل حيز التنفيذ، الجمعة.
ومنذ يونيو/ حزيران 2018، تبادل البلدان فرض الرسوم على سلع بمليارات الدولارات؛ ألقى بتأثيرات سلبية على أسواق العالم، وعطل سلاسل إمدادات المصانع وقلص صادرات المزارع الأمريكية، قبل التوصل إلى هدنة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وبحلول الساعة (07:25 تغ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/ تموز بنسبة 1.12 بالمائة أو 79 سنتا، إلى 69.58 دولارا للبرميل.
كذلك، نزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم يونيو/ حزيران، بنسبة 1.16 بالمائة أو 72 سنتا، إلى 61.40 دولارا للبرميل.
ولم تصعد أسعار النفط طويلا، عقب تعليق الولايات المتحدة إعفاءات شراء النفط الإيراني من جانب 8 دول، كانت حصلت عليها في يونيو/ حزيران الماضي.
وطمأنت السعودية والإمارات والعراق، أسواق النفط العالمية بوفرة إمدادات الخام، وقدرتها على تلبية حاجة السوق مع قرار التعليق، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2 مايو/ أيار الجاري.
وأسعار النفط المسجلة اليوم، تقل بنسبة 8.2 بالمائة عن ذروتها في 6 شهور، المسجلة في تعاملات أبريل/ نيسان الماضي البالغة 76 دولارا للبرميل.
وفجر الخميس، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين، بخرق اتفاق المحادثات التجارية بينهما، قبيل ساعات قليلة من دخول مرحلة جديدة من المفاوضات التجارية.
وتبدأ خلال وقت لاحق اليوم، جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين، تخيم عليها زيادة أمريكية مرتقبة في التعريفات الجمركية على سلع صينية، تدخل حيز التنفيذ، الجمعة.
ومنذ يونيو/ حزيران 2018، تبادل البلدان فرض الرسوم على سلع بمليارات الدولارات؛ ألقى بتأثيرات سلبية على أسواق العالم، وعطل سلاسل إمدادات المصانع وقلص صادرات المزارع الأمريكية، قبل التوصل إلى هدنة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وبحلول الساعة (07:25 تغ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/ تموز بنسبة 1.12 بالمائة أو 79 سنتا، إلى 69.58 دولارا للبرميل.
كذلك، نزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم يونيو/ حزيران، بنسبة 1.16 بالمائة أو 72 سنتا، إلى 61.40 دولارا للبرميل.
ولم تصعد أسعار النفط طويلا، عقب تعليق الولايات المتحدة إعفاءات شراء النفط الإيراني من جانب 8 دول، كانت حصلت عليها في يونيو/ حزيران الماضي.
وطمأنت السعودية والإمارات والعراق، أسواق النفط العالمية بوفرة إمدادات الخام، وقدرتها على تلبية حاجة السوق مع قرار التعليق، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2 مايو/ أيار الجاري.
وأسعار النفط المسجلة اليوم، تقل بنسبة 8.2 بالمائة عن ذروتها في 6 شهور، المسجلة في تعاملات أبريل/ نيسان الماضي البالغة 76 دولارا للبرميل.
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Par:mandhouj (France )
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