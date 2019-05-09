التضخم في مصر يسجل 12.5 بالمئة في أبريل على أساس سنوي و0.4 على أساس شهري

Jeudi 09 Mai 2019



باب نات/سبوتنيك

- تراجع مؤشر التضخم في مصر على أساس سنوي إلى 12.5 بالمئة في شهر نيسان/أبريل، بينما ارتفع التضخم الشهري بنسبة 0.4 بالمئة مقارنة بأذار/مارس.وبحسب نشرة التضخم الصادرة صباح اليوم الخميس عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع التضخم الشهري في نيسان/ أبريل الماضي بنسبة 0.4 بالمئة، مقارنة بآذار/ مارس الماضي. بينما بلغ معدل التضخم السنوي في نيسان/ أبريل الماضي 12.5 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2018.وأرجعت نشرة الجهاز ارتفاع التضخم في الشهر الماضي إلى الزيادة في أسعار الفاكهة، والتي بلغت 12.9 بالمئة، والسماك والمأكولات البحرية التي بلغت 5.6 في بالمئة، والرحلات السياحية والتي بلغت 4.5 بالمئةة، فضلا عن ارتفاع أسعار الملابس والأحذية وغيرها بنسب أقل.وسجل التضخم في مصر 12.5 بالمئة على أساس سنوي مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود والغذاء والملابس والنقل والخدمات وغيرها.وشهدت معدلات التضخم في مصر تراجعا ملحوظا، بعد أن حققت طفرات وصلت إلى 35 بالمئة عقب إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها الحكومة في نهاية 2016.ويتوقع مراقبون أن تشهد الشهور المقبلة في مصر موجة تضخمية جديدة، مع بداية العام المالي الجديد في تموز/ يوليو المقبل، حيث تعتزم الحكومة استكمال خطوات إلغاء الدعم على الوقود ورفع أسعار بعض السلع والخدمات.ووقعت مصر مع صندوق النقد الدولي اتفاقا أواخر العام 2016 تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وتطبق حزمة من الإجراءات الإصلاحية بهدف خفض عجز الموازنة العامة.