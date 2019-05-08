''الإغاثة التركية'' تنظم إفطارا جماعيا بمنوبة التونسية

Mercredi 08 Mai 2019



الأناضول

قامت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، الأربعاء، بتنظيم إفطار جماعي في منطقة منوبة، الضاحية الغربية لتونس العاصمة، لنحو 300 شخص، وأتبعت ذلك بتوزيع سلال غذائية رمضانية على الأشخاص المشاركين في الإفطار الجماعي.وقامت الهيئة التركية، بتنظيم هذا النشاط بالشراكة مع جمعية أمل للتنمية الاجتماعية (تونسية/ مستقلة).وقال أحمد قهوجي، مسؤول الاشراف والمراقبة في هيئة الإغاثة، إن نشاطهم في تونس يندرج ضمن حملة تقوم بها الهيئة في نحو 125 بلدا تحت شعار "رمضان جيد للجميع".وأضاف قهوجي، للأناضول، أن "الحملة تتمثل في تنظيم إفطارات جماعية وتوزيع سلال غذائية".وتابع "بدأنا الثلاثاء، توزيع طرود غذائية في مناطق متفرقة من محافظة القيروان (وسط) ومنطقة الفحص بمحافظة زغوان (شمال).من جهته، أوضح نصر الدين البحريني، المدير التنفيذي لجمعية أمل، أن هذا الإفطار الجماعي يأتي في إطار الأنشطة المشتركة بين جمعيتهم، وهيئة الإغاثة، الذي بدأ منذ 2011، ويشمل أكثر من مجال".