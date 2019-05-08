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دوري أبطال أوروبا: توتنهام يقلب الطاولة على أجاكس أمستردام ويلتحق بليفربول في النهائي

Mercredi 08 Mai 2019

Mercredi 08 Mai 2019
فرانس 24 - فاز فريق توتنهام الإنكليزي على أجاكس أمستردام الأربعاء في إياب نصف النهائي، ليبلغ نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحقق توتنهام الإنكليزي الإنجاز وتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حول تخلفه أمام مضيفه أجاكس الهولندي بهدفين إلى فوز قاتل 3-2 بثلاثية للبرازيلي لوكاس مورا الأربعاء في إياب نصف النهائي.


وبدا أجاكس في طريقه للتأهل إلى النهائي للمرة الأولى منذ 1996، وذلك لفوزه ذهابا خارج ملعبه 1-صفر ثم تقدمه إيابا بهدفين عبر ماثييس دي ليخت (5) والمغربي حكيم زياش (35)، لكن توتنهام عاد في الشوط الثاني بفضل ثنائية لمورا (55 و59) الذي قال كلمته في الوقت القاتل بتسجيله أيضا الهدف الثالث (90+6).

وسيكون النهائي المقرر في 1الأول من حزيران/يونيو في مدريد إنكليزيا بالكامل لأن توتنهام سيتواجه مع ليفربول الفائز الثلاثاء على برشلونة 4-صفر بعد خسارته ذهابا صفر-3.

فرانس24/ أ ف ب

  
  
     
  
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