المغرب.. مفاعل نووي يستعد لإنتاج مادة ''اليود 131'' المشعة لأول مرة

Mercredi 08 Mai 2019



الأناضول

أعلن المغرب، الأربعاء، بدء إنتاج مادة "اليود 131" المشعة (مخصصة للاستعمال الطبي)، وذلك لأول مرة، بحسب مسؤول حكومي.و"اليود 131"، مادة صيدلانية مشعة، تستخدم لعلاج بعض أنواع سرطان الغدة الدرقية.وقال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن المغربي، إن بلاده "ستتمكن خلال هذا العام من تحقيق إنجاز هو الأول من نوعه، يتمثل في بدء إنتاج وتسويق مادة اليود 131".وأضاف رباح، في لقاء مع الصحافيين بالمركز المغربي للطاقة والتقنيات النووية بغابة المعمورة (حكومي)، إن هذه المادة مخصصة للاستعمال الصحي.ويوجد بالمركز المذكور المفاعل النووي الذي اقتناه المغرب في إطار اتفاقية أبرمها مع الولايات المتحدة الأمريكية في 1980.وقال خالد المديوري، المدير العام للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، للأناضول، "المركز أنتج فعليا لأول مرة عينات من مادة اليود 131".وتابع: "نحن مستعدون علميا وتقنيا وتكنولوجيا لبدء إنتاج المادة بهدف تسويقها، ووضعنا ملفا لدى وزارة الصحة، وننتظر الترخيص لبدء التسويق".والمركز المغربي للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، أنشأ سنة 1986، لتمكين البلد من استعمال الطاقة النووية للأغراض السلمية، في المجالات العلمية والطبية والصناعية والزراعية إلى جانب مواكبة التقدم العلمي.ويزود المركز أقسام الطب النووي بالمواد الصيدلانية المشعة، كما يهتم بإنتاج المواد الصيدلانية المشعة من الجيل الجديد، والقيام بالبحوث الطبية حول المؤشرات الحيوية لتشخيص وعلاج السرطان.